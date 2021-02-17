Dinar Kaymakamlığından alkışlanacak öneri - Son Dakika

Dinar Kaymakamlığından alkışlanacak öneri
17.02.2021 16:58
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şehit düşen askerlerin isimleri kaymakamlığın önerisi, valiliğin onayı ile iki okula verildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şehit düşen askerlerin isimleri kaymakamlığın önerisi, valiliğin onayı ile iki okula verildi.
27 Şubat 2020 Tarihinde Suriye'nin İdlib Kenti Balyun mevkiinde şehit düşen Dinarlı Piyade Komando Yüzbaşı Süleyman Şahin'in ismi Dinar TOKİ İlkokulu'na, 13 Haziran 1990 tarihinde Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Komando Çavuş Muhammet Bayram'ın ismi ise Dinar TOKİ Anaokulu'na verildi. Şehitlerin isimlerinin okullara verilmesi önerisini Dinar Kaymakamlığı, Afyonkarahisar Valiliği'ne sunarken öneri valilik tarafından onaylandı. Olurun verilmesinin ardından şehitlerin isimleri okullara verilerek tabelaları değiştirildi. - AFYONKARAHİSAR
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