Son Dakika Haberleri: Dinar Kültür Evi'nin Yapımında Sona Gelindi

Dinar Kültür Evi'nin Yapımında Sona Gelindi

1 saat önce

Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilerek yapımı sona eren Dinar Kültür Evi'ni AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ziyaret etti.

Dinar Kültür Evi'nin Yapımında Sona Gelindi, System.String[]
Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilerek yapımı sona eren Dinar Kültür Evi'ni AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ziyaret etti.


İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, AK Parti İlçe Başkanı İdris Er ve Cumhur İttifakı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Nihat Sarı'nın da katıldığı ziyaret programında firma yetkilisinden bina hakkında bilgi alındı.

Çok küçük detaylar dışında yapımı tamamlanan Dinar Kültür Evi hakkında konuşan Milletvekili Ali Özkaya, "Bina 734 bin lira sözleşme bedeliyle ihale edilmişti. 210 gün yapım süresi doldu ve kültür evi teslim edilmek üzere. Bu şekilde yapılan güzel projeler ile ilçelerimiz en iyi şekilde gelişecektir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:01 Kaynak: AA

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