Dinar Kültür Evi'nin Yapımında Sona Gelindi
1 saat önce
Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilerek yapımı sona eren Dinar Kültür Evi'ni AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ziyaret etti.
Dinar
Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
tarafından ihale edilerek yapımı sona eren Dinar Kültür Evi'ni AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya
ziyaret etti.
İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya
, AK Parti İlçe Başkanı İdris Er ve Cumhur İttifakı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Nihat Sarı
'nın da katıldığı ziyaret programında firma yetkilisinden bina hakkında bilgi alındı.
Çok küçük detaylar dışında yapımı tamamlanan Dinar Kültür Evi hakkında konuşan Milletvekili Ali Özkaya, "Bina 734 bin lira sözleşme bedeliyle ihale edilmişti. 210 gün yapım süresi doldu ve kültür evi teslim edilmek üzere. Bu şekilde yapılan güzel projeler ile ilçelerimiz en iyi şekilde gelişecektir." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:01 Kaynak: AA
Hakkari Derecik'in CHP'li Belediye Başkan Adayı Suat Yüksel, İstifa Edip AK Parti'ye Geçti
Yeni Parti İddiaları Hakkında AK Parti'den İlk Açıklama: Değeri Yok
DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle!
Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti