Dinar Orman İşletme Müdürlüğü 5 Bin Fidan Dağıttı

21 Mart Dünya Ormancılık günü dolayısıyla Dinar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 5 bin adet badem ve iğde fidanı dağıtıldı.

21 Mart Dünya Ormancılık günü dolayısıyla Dinar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 5 bin adet badem ve iğde fidanı dağıtıldı.



Dinar Cumhuriyet Meydanı önünde Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonetin içerisinden dağıtılan fidanları alan vatandaşlar, dikme sözü verdi.



Yapılan fidan dağıtım etkinliğiyle ilgili konuşan Dinar Orman İşletme Müdürü Tuncer Yalçın "Orman Genel Müdürlüğümüzün 180. yılı kutlamaları ve 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında ağaç sevgisi, orman sevgisi ve doğa sevgisinin katlanarak arttırılması ve insanlar arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

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