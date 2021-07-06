Dinar Oto Galericiler Sitesi Kesin Kayıt Başvuruları Başlıyor - Son Dakika

Dinar Belediye Başkanımız Nihat Sarı'nın girişimleriyle seçim beyannamesinde yer alan ve ilçemize yapılacak olan Oto Galericiler Sitesi için kesin kayıt başvuruları başlıyor.

Başvurular 7 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Dinar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne yapılacak olup 30 Temmuz Cuma günü başvurular sona erecektir.

Oto Galericiler Sitesi kesit kayıt başvurularına sadece ilgili Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanaatkarlar Odalarına kayıtlı fiili olarak galerici esnaflığı yapanlar ve sicilinde Galericilik ünvanı bulunup Galericilik yapacak olanların ise bu durumu belgeleyerek sunmaları durumunda başvuru yapabileceklerdir.

Tüm Galerici esnaflarına duyurulur.