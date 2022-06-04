Dinar polisi hırsız yakaladı - Son Dakika
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Dinar polisi hırsız yakaladı

04.06.2022 16:54
Dinar polisi hırsız yakaladı

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olarak faili meçhul hırsızlık olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, şüpheli bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olarak faili meçhul hırsızlık olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, şüpheli bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 21 Nisan 2022 tarihinde bir evde hırsızlık olayı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar polis ekipleri şüpheliye tespit etmek amacıyla çalışma başlattı. Polis titiz çalışma sonrası şüpheli şahsın S.E olduğunu belirledi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan S.E isimli şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak, Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dinar polisi hırsız yakaladı - Son Dakika

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