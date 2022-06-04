Olay, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 21 Nisan 2022 tarihinde bir evde hırsızlık olayı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar polis ekipleri şüpheliye tespit etmek amacıyla çalışma başlattı. Polis titiz çalışma sonrası şüpheli şahsın S.E olduğunu belirledi.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olarak faili meçhul hırsızlık olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, şüpheli bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dinar polisi hırsız yakaladı - Son Dakika

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