Dinar Ülkü Ocaklarında Bayrak Değişimi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Ülkü Ocakları Başkanlığında bayrak değişimi oldu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Ülkü Ocakları Başkanlığında bayrak değişimi oldu.



Ülkü Ocakları Dinar İlçe Başkanlığında yapılan törenle başkanlık görevi Ertuğrul Çetin'e devredildi. Törende konuşan Afyonkarahisar Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdurrahman Timur Bayram, bu yarışın bayrak yarışı olduğunu belirtti. Bayram, "Bu zamana kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Fahrettin Çağlar'a teşekkür eder, göreve yeni atanan Ertuğrul Çetin'e yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.



İl Başkanı Bayram'ın konuşmasının ardından Fahrettin Çağlar ve Ertuğrul Çetin arasında bayrak ve görev teslimi gerçekleşti. Dinar Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini teslim alan yeni Başkan Ertuğrul Çetin, aldığı görevi layıkıyla yerine getireceğini kaydetti. Başkan Çetin, konuşmasında; "Öncelikle bu mübarek çatı altında toplanmamızı sağlayan Allah-u Teala'ya hamdu senalar olsun. Bize görevi layık gören İl Başkanımız ve büyüklerimizden Allah razı olsun. Ülkü Ocaklarında doğduk, Ülkü Ocaklarında büyüdük. Her daim vardık, varız ve var olacağız. Fahrettin başkandan devraldığımız sancağımızı daha ileriye taşıyacağız." dedi.



Çağlar, yeni başkan Ertuğrul Çetin'e başarılar diledi. Çetin'de, Fahrettin Çağlar'a hizmetleri için teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

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