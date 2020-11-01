Dinarlılar yaşadıkları depremi unutmayıp İzmir için seferber oldular - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yardım kampanyası başlatıldı. Dinarlı vatandaşlar 1 Ekim 1995'de ilçede meydana gelen yıkım ve ölümüne neden olan depremi hatırlatarak İzmirlilerin yanında oldukları mesajını verdi.

İlçede kamu kurumları ve bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde gerçekleştirilen yardım kampanyasına ilçe sakinleri büyük destek verdi. İlçede hoparlörlerden yapılan duyuruda İzmir'de yaşanan deprem sonrası vatandaşlar yardıma çağrıldı. Vatandaşlar ise 1 Ekim 1995'de meydana gelen ve 90 kişinin öldüğü Dinar depremini hatırlayarak çağrıya hemen kulan verdi. İlçe sakinleri yardım kampanyasına giysi, battaniye ve kuru gıda bağışlayarak destek vermeye başladı. - AFYONKARAHİSAR