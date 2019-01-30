DİNBİRDER Köprüler Kurmaya Devam Ediyor

Programın 7.si bugün Ankara'da gerçekleştirildi.Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki çeşitli medreselerde eğitim gören 50 öğrenci Ankara'da buluştu.

DİN-BİR-DER Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım başkanlığındaki heyet tarafından karşılanan öğrenciler, kahvaltı ve tanışma programında bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin ilim ve alime duyduğu ihtiyacı vurguladı. "Ülkemizin bugün sizin okuduğunuz bu ilimlere dünden daha fazla ihtiyacı var." diyen Yıldırım "İnşallah sizin bu ziyaretinizle ülkemizin geniş bir kesimi arasında gönül köprüleri kurulmaktadır. Bunu her kesime yaymamız gerekir." dedi.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığını ziyaret eden heyet, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen tarafından kabul edildi. İşliyen şöyle konuştu: "Geleceğimizin değerli hocaları, öğrendiğiniz İslami ilimlerin yanında mutlaka ilahiyat fakültelerini de tamamlamanız gelecek için çok önemlidir. Ben İstanbul'u da kapsayan bu ziyaretlerinizi çok önemsiyorum. Tedrisatınızı tamamladıktan sonra ülkemizin her bölgesinde sizlere ihtiyaç var. Azimle, gayretle, ihlasla çalışmak gerekir. Allah başarı verir."

Yapılan ikramların ardından heyet, 5 günlük tarihi ziyaret için İstanbul'a hareket etti.