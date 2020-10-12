Dinçer: "Artık bir gün kaybına dahi tahammülümüz yok" - Son Dakika

Dinçer: "Artık bir gün kaybına dahi tahammülümüz yok"

12.10.2020 13:38
Dinçer:

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, Mersin'in acilen modern bir sanayi sitesi yerleşkesine ihtiyacı olduğunu belirterek, Büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkanlarını göreve çağırdı.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, Mersin'in acilen modern bir sanayi sitesi yerleşkesine ihtiyacı olduğunu belirterek, Büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkanlarını göreve çağırdı. Dinçer, "Mersin'in modern sanayi sitesi yerleşkesine kavuşmasının zamanı gelip geçiyor. Artık bir gün kaybına dahi tahammülümüz yok" dedi.

Mersin ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer, bir açıklama yaparak, Mersin'in sanayi sitesi sorununa dikkat çekti. Kent merkezinde kangren haline gelen sanayi sitesi sorununun mutlak suretle çözülmesi gerektiğini belirten Dinçer, mahalle aralarında, apartman altlarında dağınık ve plansız şekilde hizmet veren imalatçı ve tamirci işletmelerinin insan sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra görüntü, gürültü ve çevre kirliliğine neden olduğunu vurguladı. Dinçer, "Sanayi esnafımız artık bünyesinde ar-ge merkezi, iş geliştirme merkezi, mesleki eğitim okulu, toplantı ve fuar alanları, sosyal ve sağlık tesisleri bir arada bulunan modern ve çağdaş sanayi yerleşkelerinde hizmet vermek istiyor" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 76'sı apartman altlarında faaliyet yürütüyor"

Mersin'in sanayi sitesi fakiri bir kent olduğunu, bu makus kaderi kırmak adına yerel ve genel idare temsilcilerinden feryatlarına kulak vermelerini beklediklerini kaydeden Dinçer, "Kent ticaretinin ve sanayisinin gelişimi, çevre ve insan sağlığının korunması, kent içerisinde, mahalle aralarında ve apartman altlarında tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde faaliyetlerini sürdürmek zorunda kalan esnaf ve sanatkarlarımızın acilen planlı, düzenli ve modern sanayi sitesi alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bugün kentimizde imalat ve tamirat alanlarında mal ve hizmet üreten esnaf ve sanatkarlarımızın yüzde 76'sı kent içerisinde apartman altlarında, mahalle aralarında tehlikeli ve çok tehlikeli mesleki faaliyet alanlarında çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen, modern çalışma koşullarından uzak bir şekilde faaliyet yürütmektedir" diye konuştu.

Mersin'de matbaacı, mermerci, mobilyacı, otomotiv bakım ve tamirciliği, boyacılığı, kaportacılık, elektrikçilik, lastikçi, kaynakçı, demirci, hurdacı, geri dönüşümcü, tekstil ve konfeksiyon meslek dallarında hizmet veren 5 bin 467 esnaf sanatkardan bin 358'inin Mersin Sanayi Sitesi, Tırmıl Sanayi Sitesi, Mezitli Sanayi Sitesi, Toroslar Sanayi Sitesinde; 4 bin 109 esnaf sanatkarın ise sanayi sitesi dışında faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Başkan Dinçer, "Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine üye olan işletmelerce küçük sanayi sitesi için ihtiyaç duyulan işyeri sayısı 4 bin 109'dur. Bu sanayi sitesi alanında işyeri büyüklükleri 200-bin metrekare arasında olup, ihtiyaç duyulan parsel alanı net 1 milyon 643 bin 600 metrekaredir. Sanayi sitesinde yol, otopark ve sosyal tesisler için gereken toplam alan ise 3 milyon 287 bin 200 metrekaredir" dedi.

"Verdiğimiz mücadelede yerel idarelerce yüz üstü bırakıldık"

Kentteki mevcut sanayi sitelerinin ihtiyaca cevap veremediğinin altını çizen Dinçer, şunları söyledi:

"Eski Mersin olarak bilinen Akdeniz'de biri 1970'li yıllarda yapılmış, ancak şehrin merkezinde kalmış, artık günümüz şartlarında üretim için optimum bir ölçek oluşturmayan, yapı olarak da küçük ve eski yapılardan oluşan sanayi sitesi ile Tırmıl Sanayi Sitesi haricinde sanayi sitemiz yok. Mersin hızla büyüyor, kentimize mevcut sanayi siteleri artık yakışmıyor. Bugün komşu illerimize bakacak olursak hepsi sanayi sitesi zengini. Küçük sanayi sitelerinin harici organize sanayi siteleri almış başını gidiyor. Biz ise hala kentimize sanayi sitesi kazandırma kavgasındayız ve bu kavgamızda da yalnız bırakılıyoruz Şehrimizin içerisinde mal ve hizmet üretmeye çalışan esnaf ve sanatkar teşkilatımıza modern, teknik ve altyapı kapasitesi gelişmiş küçük sanayi siteleri yapılması için her türlü girişim, müracaat, araştırma ve başvuru yapılmıştır. Bu başvurularımız sonucu Toroslar bölgesinde dönemin valisi tarafından sanayi sitesi olarak kullanılmak üzere tahsis edilen 2 bin 500 dönüm arazi üzülerek söylüyoruz ki, yine dönemin yerel idarecileri ve meclis üyelerince konut alanına çevrildi. Kentimize modern sanayi sitesi kurulması için verdiğimiz mücadelede yerel idarelerce yüz üstü bırakıldık."

"Yer gösterin diyoruz ama sözümüzü dinleyen yok"

Kentlerin yapılanmasında, planlanmasında yerel yönetimlerin önemini vurgulayan Başkan Dinçer, "Hemen yanı başımızdaki Konya, Gaziantep, Kayseri, Niğde gibi iller, sanayi sitelerinde, organize sanayi sitelerinde aldı başını gitti. Buradaki yerel idareler modern sanayi siteleri kurulması için imalatçı/tamirci esnafına ücretsiz yer tahsis ediyor. Diyor ki, 'Alın size arsa, mahalle aralarından, apartman altlarından, bodrumlardan çıkın halkımıza modern yerlerde hizmet verin.' Bizler ise burada yerel idarelere 'Biz büyümek istiyoruz, modern yerlerde hizmet vermek istiyoruz, bize yer gösterin diyoruz' ama maalesef sözümüzü dinleyen yok. Bazı yerlerde ise yerel idareler bizlere arsaları en yüksek fiyattan satmanın hesabı yapılıyor. Bu durum bizleri çok üzüyor" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir ve alt birim belediye başkanlarımızı göreve davet ediyoruz"

Mersin'in acilen 5 bin iş yeri kapasiteli ihtisas sanayi sitelerine ihtiyacı olduğunu belirten Dinçer, "Mersin'in modern sanayi sitesi yerleşkesine kavuşmasının zamanı gelip geçiyor. Artık bir gün kaybına dahi tahammülümüz yok. Büyükşehir ve alt birim belediye başkanlarımızı bu konuda göreve davet ediyoruz. Yine yerel ve genel idareler bir an önce bu konuya duyarlılık gösterip, arazi konusunda gereken araştırma, incelemeleri yapmalı, kent planında sanayi sitesi olarak yer belirlemelidir. İlimize yapılacak bir modern sanayi sitesi, hem hizmet kalitesi ve kapasitesini arttıracak hem de istihdama olan katkıyı arttıracaktır. Her zaman söylüyoruz, kalkınmanın rotası sanayidir ve sanayi siteleri bulundukları bölgeye ivme kazandırır. İlimize kazandırılacak bir sanayi yerleşkesinin bölgeyi cazibe merkezi haline dönüştüreceği unutulmamalıdır" diye konuştu. - MERSİN

Dinçer: Artık bir gün kaybına dahi tahammülümüz yok

Esnaf ve Sanatkarlar, Sanayi Sitesi, Mersin, yerel, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dinçer: 'Artık bir gün kaybına dahi tahammülümüz yok' - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Yakalanmamak için önlem alsalar da iki otele düzenlenen baskın fuhuş çetesinin sonu oldu Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum "İçişleri Bakanı hangi cemaatten" başlıklı köşe yazısına Soylu'dan yanıt: Herhangi bir inanç grubunun eğitimini almadım Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ile görüşmelere Türkiye'nin de katılmasını istiyorum Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ile görüşmelere Türkiye'nin de katılmasını istiyorum         
13:30
Bangladeş'te kadınların günlerdir süren protestoları sonrası tecavüze idam cezası geliyor Bangladeş'te kadınların günlerdir süren protestoları sonrası tecavüze idam cezası geliyor         
12:23
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi         
12:05
Merih Demiral için 30 milyon euroya kadar teklif alan Juventus, 50 milyon euro istiyor Merih Demiral için 30 milyon euroya kadar teklif alan Juventus, 50 milyon euro istiyor         
11:44
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor         
11:03
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir         
10:16
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı         
10:10
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı         
08:49
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 13:47:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dinçer: "Artık bir gün kaybına dahi tahammülümüz yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei