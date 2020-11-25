Dinçer: "Covid-19 salgınından etkilenen esnafın kira, elektrik, su, doğalgaz ücretine hibe desteği yolda" - Son Dakika

Dinçer: "Covid-19 salgınından etkilenen esnafın kira, elektrik, su, doğalgaz ücretine hibe desteği yolda"

25.11.2020 12:12
Dinçer:

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, TESK nezdinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile yapılan görüşmeler sonucu Cocvid-19 salgınından etkilenen esnafın kira, elektrik, su, doğalgaz ücretine hibe desteği verilmesi için düğmeye basıldığı müjdesi verdi.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, TESK nezdinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile yapılan görüşmeler sonucu Cocvid-19 salgınından etkilenen esnafın kira, elektrik, su, doğalgaz ücretine hibe desteği verilmesi için düğmeye basıldığı müjdesi verdi.

Dinçer, Ticaret Bakanlığı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2021 yılı görüşmelerinde, Covid-19 salgınından en büyük zararı gören esnaf sanatkarların yaşadığı sorunlar ve zorlukların gündeme getirildiğine dikkat çekti. Söz konusu görüşmelerde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından Covid-19 salgınından en büyük zararı gören esnaf ve sanatkarlara üçlü destek paketi müjdesi geldiğinin altını çizen Dinçer, "Üst kuruluşumuz TESK tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde yaptığımız görüşmeler meyvesini vermeye başladı. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan tarafından salgından etkilenen esnafımızın elektrik, kira, su, doğalgaz ücretlerine hibe desteği verileceği bizzat açıklandı" dedi.

Bakanı Pekcan tarafından açıklanan esnafa üçlü hibe desteğini değerlendiren Dinçer, "Bakanımız özellikle okullarda kantin işleten esnafımızdan okul idarelerince kira bedeli alınmaması, bunun yanında kahveci, servisçi, kırtasiyeci, fotoğrafçı ve benzeri gibi salgında etkilenen esnaf sanatkarlarımızdan elektrik, su, doğalgaz ödemeleri karşısında belirlenecek miktarda hibe ödeme yardımında bulunulması için Hazine ve Maliye Bakanlığına taleplerini ilettiklerini açıkladılar. Bu destek salgından ötürü iş yapamayan esnafımızın yarasına kısmi de olsa merhem olacaktır" diye konuştu.

Üçlü desteğin ikinci ayağının ise oda kayıt belgesine ertelemeyi kapsadığını ifade eden Dinçer, "Salgın döneminde kredi talebi olan esnafımızın taleplerinin karşılanmasında gerekli olan oda kayıt belgesinin alınması taahhüdünü verme şartıyla üç ay sonrasına bırakılma imkanı sağlanmıştı. Bu kapsamda, süre uzatımıyla ilgili taleplerimizin değerlendirilmesi için konunun Halkbank ve Hazine ve Maliye Bakanlığına iletildiği açıklanmıştır. Aldığımız bilgiler doğrultusunda Halkbank Yönetim Kurulunda bu konu tekrar gündeme getirilecek. Böylece oda kayıt belgelerini üç ay sonra vermeleri şartıyla esnafımıza kredi desteğinin yolu yeniden açılacak" şeklinde konuştu.

Yine açıklanan üçlü hibe desteğinin üçüncü ayağının ise global firmalardan sponsorluk sağlanmasının oluşturduğuna vurgu yapan Dinçer, "Ticaret Bakanımız esnaf sanatkarlara yönelik desteklerde sadece kamu kaynaklarının değil, kamu kaynakları dışında, global firmalarla iletişime geçilerek, global firmaların sosyal sorumluluk projeleri kapsamında esnafa ne gibi destekler verebilir, onlar üzerinde çalışmaları olduğunu açıklamıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından en çok etkilenen esnaf sanatkarlarımızın yaralarının sarılması konusunda atılan bu adımları önemsiyoruz. Biz hep doğrudan destek yada faizsiz kredi desteği sağlanması talebinde bulunmuştuk. Bugün kısmen de olsa bu taleplerimizin hükümet nezdinde karşılık bulduğunu görüyoruz. Bu çalışmaları için Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu taleplerin karşılanması hususunda da Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'ın gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Dinçer: Covid-19 salgınından etkilenen esnafın kira, elektrik, su, doğalgaz ücretine hibe desteği yolda

Esnaf ve Sanatkarlar, Ruhsar Pekcan, Doğalgaz, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dinçer: 'Covid-19 salgınından etkilenen esnafın kira, elektrik, su, doğalgaz ücretine hibe desteği yolda' - Son Dakika Ekonomi


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