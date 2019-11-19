Dinçer: İMİB madencilik eğitiminde 7+1 modeli önerecek

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) jeoloji ve maden mühendisliği bölümlerindeki öğrencilerin eğitimlerini, "yedi sömestr okulda, bir sömestr endüstride" sürdürmelerini öngören "7+1 modeli" önereceklerini açıkladı.

Dinçer, yaptığı açıklamada, bu kapsamda 29 Kasım'da İstanbul'da bütün tarafların hazır bulunacağı bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.

YÖK, üniversite bölüm başkanları ve ilgili bakanlıkla yürüttükleri çalışmalara değinen Dinçer, "YÖK ile birlikte madencilik ve Jeoloji fakültelerinin öğrencilerine asgari ücret ile burs vererek, çok daha nitelikli öğrencileri üniversitelere bu sektörün geleceğine emanet etmek üzere çekmeyi planlıyoruz" dedi ve ekledi:

"7+1 yani yedi sömestr okulda, bir sömestr sanayide veya madende çalışan öğrencileri mezun etmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerimizi başlatıyoruz ve liseler ile orta okullarda, madenciliği ve yerli kaynakların öneminin daha çok bahsedilmesi yönünde müfredata eklemeler yapılmasını sağlayacağız."