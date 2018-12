Dinçer: "Kadınlar Fark Oluşturabilmek İçin İyi Bir Eğitim Almalı"

Sivil toplumda fark oluşturan kadınların toplumu dönüştüren hikayeleri "Hareket Geç" sloganıyla 21 Aralık 'ta Kadir Has Üniversitesi 'nde gerçekleşen sempozyumda izleyiciler ile buluştu.Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu'na bağlı BPW İstanbul İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği, 2013'ten bu yana, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Madde 17" doğrultusunda işbirlikleri ve küresel ortaklıklar kurarak, kadın ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için çalışmalar yürütüyor. Özellikle gençlere mentorluk ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin iş dünyası ile işbirliği olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri Çalışma Grubu'nda aktif yer alan BPW İstanbul, her ay düzenlediği seminer ve eğitimler ile kadınların toplumsal yaşamda aktif yer alması için uğraş veriyor.Bu çalışmaların en önemlilerinden biri olan, "Sivil Toplumda Fark Oluşturan Kadınlar Sempozyumu", 21 Aralık'ta Kadir Has Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz tarafından yapılan açılış konuşması ile başlayan sempozyumda, eğitimin bir kadının gelecek yaşamını kökten değiştireceğini söyleyen Feyiz, kadınlar için bu dönüşümün erkeklerle birlikte yapılmasının önemini belirtti. Renkli Kampüs, Tüsayder Kadın Çalışma Grubu, BPW Adana ve Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği, Batman Valiliği , Batman Aile Destek Merkezleri, TRAngels, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği , Hikayesi Girişim gibi STK ve Platformların yanında, girişimci ve eğitimde fark oluşturan kadınlar da hikayelerini paylaştı."Kadınlar fark oluşturabilmek için iyi bir eğitim almalı"Sempozyumda konuşan İstanbul İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği Başkanı Selda Alemdar Dinçer, kadınların iş hayatına katılımı, ülke ekonomilerinin büyümesine büyük katkı sağladığını söyleyerek, "Ülkemizde sadece 100 kadından 22'sinin iş hayatına katılım sağlıyor. Kadın ve erkek hep birlikte kadınların güçlenmesi için çaba sarf etmelidir. Bu farkındalık sivil toplum çalışmaları ile mümkün olabilir" dedi. Dinçer kadınların fark oluşturabilmek için öncelikle çok iyi eğitim alması gerektiğini ifade etti.Dernek yetkilileri ise bundan sonra da bu tarz birleştirici ve bilinci arttırıcı etkinlikleri devam edeceğini söylerken, özellikle iş yaşamında genç kadınlara daha fazla yer vermek istediklerini belirttiler. - İSTANBUL