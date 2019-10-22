Dinçer Özer ile Rüya Taner Saraybosna'da konser verecek

Türkiye'nin önde gelen perküsyon sanatçılarından Dinçer Özer ile piyanist Rüya Taner, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yılı vesilesiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser verecek.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği tarafından yarın Ulusal Tiyatro'da düzenlenecek "Kültürler Arası Müzik Yolculuğu" konseri öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Büyükelçi Haldun Koç, burada yaptığı açıklamada, konserde Bosna Hersek'ten de konuk sanatçıların yer alacağını belirterek, "Etkinlik bir anlamda kültürler arasındaki benzerliği de gösterecek. Aslında kültürün ve sanatın ortak dil olduğunu, dili, dini, ırkı olmadığını yarın akşam hep beraber göreceğiz." dedi.

Konserin Saraybosna'da düzenlenmesinde eşi Pınar Koç'un önemli katkısı olduğunu aktaran Koç, "Eşim Bosna Hersek aşığıdır. Ailesi bu bölgeden zamanında göç etmiş. Dolayısıyla bu bağı hep kültürle güçlendirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek ve Saraybosna'nın kültür zengini olduğunu vurgulayan Koç, bu zenginliğe söz konusu faaliyetle bir parça da olsa katkı sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Özer de konserde hem klasik eserlere hem de Türk müziğinin seçkin örneklerine yer vereceklerini aktararak, "Yarın akşam özellikle Saraybosna'da yaşayan değerli kardeşlerimizi ve dostlarımızı konserimizde görmekten gurur duyacağız." dedi.

Yarınki konserde Bosnalı sanatçılar Lejla Jusic ve Emir Nuhanovic ile sahne alacağını dile getiren Özer, "Kardeş sanatçılarla sahneyi paylaşmak bizim için ayrıca mutluluk vesilesi oldu." ifadesini kullandı.

Piyanist Taner ise Bosna Hersek'e ilk kez 1999'da geldiğini anımsatarak, "Ama öncesinde KKTC'de Bosna Hersek yararına bir resital vermiştim. Bir gün buraya gelmenin hayalini kuruyordum." diye konuştu.

Yarınki konserin Bosna Hersek'teki dördüncü konseri olacağını söyleyen Taner, konserin Doğu ile Batı'nın buluşması düşüncesi adı altında gerçekleşeceğini ifade etti.

Ulusal Tiyatro Müdürü İzudin Bajrovic de böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapacakları için gururlu olduklarını belirterek, Türk ve Boşnak kültürünün asırlardır birbiriyle harmanlandığını ve iki ülke halklarının bu tür etkinliklerle birbirlerini daha yakından tanımaları gerektiğini kaydetti.