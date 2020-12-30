Dinçer Özer ile Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali çevrim içi etkinlikle sona erdi - Son Dakika

Dinçer Özer ile Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali çevrim içi etkinlikle sona erdi

30.12.2020 11:37
Dinçer Özer ile Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali çevrim içi etkinlikle sona erdi, System.String[]

Dinçer Özer ile Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali'nin 14'üncüsünün kapanışı, farklı illerden öğretmenlerin evlerinden eş zamanlı performanslarıyla çevrimiçi yapıldı.

Dinçer Özer ile Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali'nin 14'üncüsünün kapanışı, farklı illerden öğretmenlerin evlerinden eş zamanlı performanslarıyla çevrimiçi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 14 yıldır yürütülen Dinçer Özer ile Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali, koronavirüs önlemleri nedeniyle bu yıl 16-17 Nisan tarihlerinde CSO Konser Salonu'nda yapılamadı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer'in şefliğinde, 81 ilden öğretmenler, evlerinden çevrimiçi verdikleri konserde ritim gösterisine imza attı. Konser, öğrencilere armağan edilmek üzere klip haline getirildi.

Dinçer Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl festivalin açılışının, TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda geçen nisan ayında yapılmasının planlandığını ancak bunu pandemi sebebiyle gerçekleştiremediklerini anlattı.

Sanatçıların bir araya gelerek gerçekleştiremedikleri festivalin açılışını aynı tarihlerde, önceki yıllarda öğrencileriyle festivale katılan öğretmenlerin evlerinden çevrim içi düzenledikleri etkinlikle yaptıklarını aktaran Özer, "Yurt içi ve yurt dışı olarak ilklerden olan online festival' başlattığımızı düşünüyoruz. Melodik ve ritmik vurmalı çalgılarla yaptığımız enstrümantal etkinliğimizi bu defa kapanışta opera sanatçısı solist Sema Özer'in katılımıyla gerçekleştirdik. Bu zorlu sürece biraz neşe katmak istedik. Çanakkale ilimize ait bir türkü ile 14'üncü festivalimizin yıl sonu kapanışını yapmak ve aynı zamanda, yeni yıl armağanı olarak sanatsever halkımızla paylaşmak istedik." ifadesini kullandı.

Online festivalde online eğitim

İmkanlar ve pandemi kuralları dahilinde yıl boyunca birçok etkinlik yapmaya gayret ettiklerini, vurmalı çalgılar sanatçısı, Festivali Yürütme ve Jüri Üyesi Soner Özer tarafından Amasya'da öğretmenlerle "baş ucumda müzik" temalı bir ritim eğitimi verdiklerini belirten Dinçer Özer, yoğun ilgiyle karşılanan bu etkinliğin gelecek dönemde Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilmesinin planlandığını ifade etti.

Dinçer Özer, online yapılan festival boyunca, Soner Özer tarafından yurt içinde birçok eğitimcinin katıldığı online eğitimler düzenlendiğini, bu eğitimlere gelecek dönemde de devam edilmesinin planlandığını kaydetti. Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar sahne etkinliklerimiz yoğunluklu oldu ve dünyanın dört bir yanından sanatçılar, gençler ve çocuklar festivalimize katıldı. Toplumun her kesiminden binlerce kardeşimizle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sahnesi'nde buluştuk. Hep birlikte çaldık, söyledik. Sanatın eşsiz güzelliğinde buluştuk. Ruhlar aynı noktada buluşunca yan yanaymış gibi bu defa da online çalışmamızı gerçekleştirebildik. Tabii ki teknik olarak birliktelik, çalışma şartları, montaj süreci çok uzun ve meşakkatliydi. Çok değerli emeklerinden dolayı başta Adıyaman'dan projemizin oluşumuna çok değerli katkılar sağlayan Ece Apaydın öğretmenimiz olmak üzere, Eskişehir, Elazığ, Adana, Muğla ve diğer birçok ilimizden katılan mesleğinde başarılı değerli öğretmenlerime, resmi kurumlarımıza, tüm emeği geçenlere, halkımıza sonsuz sevgi, saygı, selam ve teşekkürlerimi sunuyorum."

milli eğitim bakanlığı, Turizm, Konser, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dinçer Özer ile Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali çevrim içi etkinlikle sona erdi - Son Dakika


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