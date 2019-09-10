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Dinçer sümer, gözyaşlarıyla uğurlandı

13 dakika önce

Dinçer Sümer, gözyaşlarıyla uğurlandı (2)'65 YILLIK ARKADAŞIMI KAYBETTİM'İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Dinçer Sümer'in cenazesi, Hamidiye Cami'ne götürüldü.

Dinçer Sümer, gözyaşlarıyla uğurlandı (2)

'65 YILLIK ARKADAŞIMI KAYBETTİM'

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Dinçer Sümer'in cenazesi, Hamidiye Cami'ne götürüldü. Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Eşi Ülkü Sümer eşi için Önemli bir tiyatrocuydu. Benim hayatımda çok önemliydi. 65 yıllık arkadaşımı kaybettim. 59 yıllık hayat arkadaşımdı. Tiyatro camiası çok büyük bir değer kaybetti, iyi insandı. Güzel şeyler bıraktı. Çok sevildi, çok sevdi. Bütün hayatı sanattı, okumaktı, insana duyulan sevgiydi. Bütün eserlerinde de bu vardır. Sahneye çıktığı İzmir Devlet Tiyatrosu'nda son yolculuğuna uğurlandı. Herkes onu nurla yad etsin, iyiliklerle yad etsin dedi. Oğlu Murat Sümer ise Çok üzgünüz, ama onunla yaşadıklarımızdan bize yaşattıklarından Türkiye'ye bıraktıklarından sanat adına yaptıklarından dolayı çok gururluyuz. İyi ki böyle bir babam vardı, iyi ki böyle bir babanın oğluyum dedi.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Urla Zeytinalanı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Dinçer sümer, gözyaşlarıyla uğurlandı

Dinçer Sümer, Hamidiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:47 Kaynak: DHA
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