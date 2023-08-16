Dine yönelen Yaşar Alptekin intihar itirafı: Daha fazla günah işlememek için köprüden atlamayı düşündüm - Son Dakika
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Dine yönelen Yaşar Alptekin intihar itirafı: Daha fazla günah işlememek için köprüden atlamayı düşündüm

Son Güncelleme: 16.08.2023 16:07

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, Haber Bahane programında yaptığı açıklamada, günahlarından dolayı bir dönem intihar etmeyi düşündüğünü itiraf etti. Alptekin, evinde bulunan kutsal emanetler için vasiyetini hazırladığını ve öldükten sonra bu emanetlerin ne yapılacağını belirtti. Ayrıca, daha fazla günah işlememek için intihar düşüncesine kapıldığını ve ölümün sonsuzluğa açılan bir kapı olduğunu ifade etti. Alptekin, geçmişte yaptığı günahları da itiraf ederek, tövbe ettiğini söyledi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, günahlarından dolayı bir dönem motosikletle köprüden geçerek intihar etmeyi düşündüğünü itiraf etti.

"EVİMDEKİ KUTSAL EMANETLER İÇİN VASİYETİMİ HAZIRLADIM"

"Neden vasiyetini hazırladın?" sorusu üzerine çarpıcı açıklamalar yapan Yaşar Alptekin, "Evimde peygamberlere ait kutsal emanetlerim var. Öldükten sonra insanların eşyaları har vurup harman savruluyor. Evimdeki kutsal emanetlerin tek tek fotoğraflarını çekerek ne yapılacağını tek tek yazdım. Satılacak ve satılmayacak şeyleri ayırdım" dedi.

"GÜNAH OLMASAYDI İNTİHAR EDERDİM"

Daha fazla günah işlememek için bir dönem intiharı düşündüğünü söyleyen Alptekin, sözlerine şöyle devam etti: "Benim ölümden korkum yok. Benim korkum öldükten sonra rabbimin huzuruna hesabını veremeyeceğim şeylerle çıkmak. Ölüm sonsuzluğa açılan bir kapıdır. Dinimizce günah olduğunu bilmeseydim daha fazla günah işlememek için intihar etmeyi düşünürdüm."

Dine yönelen Yaşar Alptekin intihar itirafı: Daha fazla günah işlememek için köprüden atlamayı düşündüm

"ÇOK GÜNAHIM VAR ZİNA YAPTIM"

"Şu anki Yaşar Alptekin'e göre önceden bir sürü günahım var. Zina yaptım, 2 tane diskoteğim vardı hem alkol sattım hem de içtim. Şimdi hepsinden tövbe ettim. Motosikletle köprüden geçerken köprüden uçarak intihar etmeyi düşündüm. Bunu eşimden ilk ayrıldığımda düşünmüştüm. Çok boşluğa düşmüştüm. Çünkü ben eşimden gönül rızasıyla ayrılmadım, onun kıskançlık baskısından dolayı ayrılmıştım. Ben eşim kıskanmasın diye mankenliği ve oyunculuğu bırakmıştım."

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Son Dakika Psikoloji Dine yönelen Yaşar Alptekin intihar itirafı: Daha fazla günah işlememek için köprüden atlamayı düşündüm - Son Dakika


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