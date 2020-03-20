Dinek Dağının eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dinek Dağının eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi - Son Dakika

Dinek Dağının eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi

11 dakika önce

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Kırıkkale'deki Dinek Dağı'nda kar yağışı ile birlikte oluşan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.

Dinek Dağının eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi, System.String[]

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Kırıkkale'deki Dinek Dağı'nda kar yağışı ile birlikte oluşan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.


43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Dinek Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Bin 747 rakımlı dağda oluşan kar manzarası, drone ile havadan görüntülendi. Kent genelinde, korona virüsü önlemleri nedeniyle eğlence mekanları ile kafelerin geçici süre ile kapanmasının ardından sosyal aktivite arayışına çıkan gençler de, Dinek'teki kar yağışının keyfini çiftetelli oynayarak çıkardı. Bazıları ise kar manzarasına karşı 7 metrelik salıncakta sallanarak vakit geçirdi.


Kar yağışının tadını çıkarttıklarını ifade eden Öznur Özyurt, "Biz de işte okullar tatil olduğu için kafeler ve iş yerleri kapalı olduğu için buraya geldik. Karın tadını çıkartalım dedik. Salıncakta sallandık kar oynadık. Oyun havamızı oynadık" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Dinek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:54 Kaynak: İHA

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