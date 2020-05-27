DingTalk ve VooV Küresel Rekabeti Fena Artıracak - Son Dakika

Dünyanın en büyük görüntülü görüşme uygulamalarından bir tanesi olarak bilinen Zoom, yakında DingTalk ve VooV gibi şirketlerle yarışmaya başlayacak. Üstelik bu alanda çalışmalarını devam ettiren Microsoft ve Google gibi firmalar da var.



Koronavirüs süreci ile birlikte, dünya kesinlikle eskisi gibi değil. Dijitalleşmenin adeta zirve yaptığı son zamanlarda, birçok kişi buna ayak uydurmaya çalışıyor. Son olarak görüntülü görüşme uygulamaları bunun en önemli ayaklarından. Elbette her sektörde olduğu gibi rekabetin kızgın geçtiğini daha şimdiden söyleyebiliriz.



DingTalk ve VooV küresel rekabeti arşa çıkarabilir



Google Meet ve Microsoft Teams gibi uygulamaları bilmeyen yoktur. Konuya hakim olmayanlar için kısaca özetlemek gerekirse, her iki uygulama da görüntülü görüşme olanağı sunuyor. Bunların hemen ardından çıkan Zoom ise, görüntülü görüşmeyi herhangi bir hesap kaydı yapmadan sağlayabiliyor. Şimdi ise yeni rakipler ortaya çıktı.



Bu rakiplerden ilki olan DingTalk; Çin'de 10 milyon işletmenin yanı sıra 120 milyon öğrenci tarafından tercih ediliyor. Ayrıca video konferansa katılabilecek kişi sayısı, 300 civarlarında. Özellikle büyük şirketler ve genel okul toplantıları düşünüldüğünde, bu gerçekten de tatmin edici.



Bir diğer önemli uygulama olan Tencent'in aralık ayında uluslararası piyasaya sürdüğü ve 300'ü aşkın kişinin katılabildiği VooV, Özellikle de Asya piyasalarından söz sahibi olmaya başlayacak. Video konferans uygulamaları, salgın tamamen bittikten sonra yeniden düşüş yaşama ihtimaline sahip olsa bile, şu anda oldukça popüler. Sizce böyle uygulamaların geleceği nasıl şekillenecek? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.