Son Dakika Haberleri: Dini değerlere, devlete ve şehitlere hakaret eden şahıs yakalandı
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Dini değerlere, devlete ve şehitlere hakaret eden şahıs yakalandı

51 dakika önce

Dini değerlere, devlete ve şehitlere hakaret eden şahıs yakalandıİSTANBUL - Sosyal medya üzerinden dini değerlere, Türkiye Cumhuriyetine ve şehitlere yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Dini değerlere, devlete ve şehitlere hakaret eden şahıs yakalandı

İSTANBUL - Sosyal medya üzerinden dini değerlere, Türkiye Cumhuriyetine ve şehitlere yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Sosyal paylaşım ağları üzerinden dini değerlere hakaret içeren paylaşımların yayınlandığı iddiasıyla harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.K.adlı kişiye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, dini değerlere, Türkiye Cumhuriyetine ve şehitlere yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan O.K., Sarıyer Maden Mahallesi'nde babasının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan O.K., Üsküdar'daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Dini değerlere, devlete ve şehitlere hakaret eden şahıs yakalandı

İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:26 Kaynak: İHA
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