Dini değerlere, devlete ve şehitlere hakaret eden şahıs adliyeye sevk edildi
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Sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine, dini değerlere ve şehitlere küfür eden O.K.(17) isimli şahıs adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:17 Kaynak: İHA
Sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine, dini değerlere ve şehitlere küfür eden O.K.(17) isimli şahıs adliyeye sevk edildi.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine, şehitlere ve dini değerlere küfür ve hakaret eden O.K.(17) Sarıyer'de babasının evinde yakalanarak Üsküdar'daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti. Şahıs buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
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