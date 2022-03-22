Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu'nun aranmasına devam ediliyor - Son Dakika
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Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu'nun aranmasına devam ediliyor

22.03.2022 11:33

Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu'nun aranmasına devam ediliyor Yurtdışı çıkışı olmadığı tespit edilen Talu hala yakalanamadı Çalıştığı işleri olan Kalkavan Grup'un sahibi kendini savundu Sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret ettikten sonra sırra kadem basan Deniz...

Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu'nun aranmasına devam ediliyor

Yurtdışı çıkışı olmadığı tespit edilen Talu hala yakalanamadı

Çalıştığı işleri olan Kalkavan Grup'un sahibi kendini savundu

İSTANBUL - Sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret ettikten sonra sırra kadem basan Deniz Furkan Talu'nun aranmasına devam ediliyor. Hakkında çıkartılan gözaltı kararı hiçbir adreste bulunamaması üzerine yakalama kararına çevrilen Deniz Furkan Talu bir türlü yakalanamadı. Talu'nun iş yeri olarak gösterdiği Kalkavan Grup'un sahibi Kaan Kalkavan ise konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalkavan "Bizim böyle bir çalışanımız yok. Hatta böyle bir çalışanımız hiç olmamış" dedi.

Sosyal medya üzerinden dini değerlere yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunan Deniz Furkan Talu tüm aramalara rağmen bir türlü bulunamadı. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar infiale yol açınca hakkında gözaltı kararı çıkartılan Talu, tüm aramalara rağmen bulunamayınca hakkındaki gözaltı kararı yakalama kararına çevrilmişti. Uzun süredir gündemi işgal eden olay sonrası Deniz Furkan Talu'nun çalıştığı işyeri olarak gösterdiği Kalkavan Şirketler Grubu açıklama yaptı. Kalkavan Şirketler Grubu'nun Kurucusu Kaan Kalkavan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalkavan, Bizim böyle bir çalışanımız yok. Hatta böyle bir çalışanımız zaten olmamış" dedi. Deniz Furkan Talu isimli şahsın, sosyal medya hesabı üzerinden dini değerlere yönelik hakaret ve terör sempatizanlığı yaptığı paylaşımlar sonrası CİMER'e ise şikayet yağmıştı. Hakkında 'suçu ve suçluyu övme', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılan Talu'nun çalışanı olduğu iddia edilen Kalkavan Şirketler Grubu'nun kurucusu Kaan Kalkavan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahsın personelleri olmadığını belirten Kaan Kalkavan, "Birkaç gün önce bir aile yakınımız böyle bir durum yaşandığını bize bildirdi. Şahsın, bizim şirketler grubunda çalıştığı iddia edilmiş. Konu üzerine personel kayıtlarımızı inceledik. Bizim böyle bir çalışanımız yok. Hatta böyle bir çalışanımız zaten olmamış" dedi.

Deniz Furkan Talu'nun yapılan inceleme sonrası yurtdışına çıkışı görünmediği belirlendikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü güçleri tarafından aranmasına devam ediliyor.

Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu'nun aranmasına devam ediliyor
Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu'nun aranmasına devam ediliyor
Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu'nun aranmasına devam ediliyor
Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu'nun aranmasına devam ediliyor
Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu'nun aranmasına devam ediliyor

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu'nun aranmasına devam ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu'nun aranmasına devam ediliyor - Son Dakika
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