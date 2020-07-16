Dini değerlere ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşım yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Dini değerlere ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşım yapan şahıs tutuklandı

Dini değerlere ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşım yapan şahıs tutuklandı Dini değerlere ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

Dini değerlere ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşım yapan şahıs tutuklandı

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İSTANBUL - Dini değerlere ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesabı üzerinden dini değerlere ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşımında bulunan Muhammed Cevdet S. adlı şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fatih'te yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Zanlının polisteki sorgusu dün akşam tamamlandı. Akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, ilk olarak savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Muhammed Cevdet S.'nin, nöbetçi hakimlikçe 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Şüphelinin gözaltına alındığı sırada el konulan cep telefonu ve dizüstü bilgisayarın ise incelemeye alındığı belirtildi.

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dini değerlere ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşım yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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