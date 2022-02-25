Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılıktan yargılanan anne ve oğluna ceza yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılıktan yargılanan anne ve oğluna ceza yağdı

25.02.2022 18:04
Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılıktan yargılanan anne ve oğluna ceza yağdı

Eskişehir'de sözde dergah adıyla çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı olan kişileri tedavi ettiği iddiasıyla dolandırıcılıktan yargılanan kadın 40 yıl 51 ay 173 gün, oğlu ise 75 ay 105 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de sözde dergah adıyla çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı olan kişileri tedavi ettiği iddiasıyla dolandırıcılıktan yargılanan kadın 40 yıl 51 ay 173 gün, oğlu ise 75 ay 105 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar Sadık Hamza G. (26), Serkan D. ve Hasan Can B. mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Sibel G. (51) ve Vildan T. ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, karardan önce sanıklardan ve duruşmaya katılmayan sanık avukatlarından son sözlerini dinledi.

Tutuksuz yargılanan sanık Sibel G. hakkında 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan toplamda 40 yıl 51 ay 173 gün hapis cezasına hükmedildi. Avukat oğlu Sadık Hamza G'ye ise aynı suçtan 75 ay 105 gün hapis cezası verildi. Ayrıca sanık Sadık Hamza G'ye verilen hapis cezalarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Davadaki diğer sanıklar Serkan D., Hasan Can B. ve Vildan T. hakkında aynı suçtan beraat kararı verildi.

121 yıla kadar hapsi isteniyordu

Tepebaşı ilçesine bağlı Keskin Mahallesi'nde 10 dönümlük arazide sözde 'dergah' olarak kullanılan çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı bulunan kişileri para karşılığında ilginç yöntemler kullanarak tedavi ettiğini öne süren Sibel G'nin dolandırıcılık yaptığı şikayetleri üzerine jandarma, 2019 yılı ağustos ayında operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınan kadının avukat oğlu Sadık Hamza G. tutuklanırken, firar eden anne Sibel G. ise kısa süre sonra Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yakalanmıştı. Yaklaşık 13 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Sibel G. hakkında 121 yıla kadar hapis cezası istemiyle olmak üzere, avukat oğlu Sadık Hamza G. ile tutuksuz sanıklar Serkan D. ve Hasan Can B. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı. Mahkeme safhasında Sadık Hamza G. de tahliye olmuştu. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
'Dergah' adı altında dolandırıcılığa 44 yıl 8 ay hapis cezası (2)- Yeniden 'Dergah' adı altında dolandırıcılığa 44 yıl 8 ay hapis cezası (2)- Yeniden Eskişehir'de 27 kişiyi dolandırdığı öne sürülen sanıklara hapis cezası Eskişehir'de 27 kişiyi dolandırdığı öne sürülen sanıklara hapis cezası

Dolandırıcılık, Eskişehir, Mahkeme, Dergah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılıktan yargılanan anne ve oğluna ceza yağdı - Son Dakika


Son Dakika
18:09 Ukrayna ordusunun kamuflajını giyenler sabotaj yapmak isteyen Rus askerleri çıktı!
18:03 Yardım çağrısına cevap alamadı! Başarılı futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor
18:00 Son Dakika: Putin, Ukrayna ordusuna darbe yapma çağrısında bulundu: Zelenski yönetimini devirin
17:34 Altının kilogram fiyatı düşerek 863 bin 650 liraya geriledi
17:26 Ukrayna ve Rusya'dan gelen açıklamalarla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 geriledi
17:22 Rasim Ozan Kütahyalı sonucu görünce baygınlık geçirdi! Barcelona eşleşmesi sevindirmedi
17:20 Aleyna Çakır davasında sonuç çıktı! Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi
17:17 Kameralara takılan görüntü akıllarda soru işareti bıraktı! Sovyetler Birliği bayrakları Rus tanklarında
16:58 Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 18:18:04. #1.13#
SON DAKİKA: Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılıktan yargılanan anne ve oğluna ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement