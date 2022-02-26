Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılıktan yargılanan anne ve oğluna ceza yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılıktan yargılanan anne ve oğluna ceza yağdı

26.02.2022 00:57
Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılıktan yargılanan anne ve oğluna ceza yağdı

Eskişehir'de sözde dergah adıyla çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı olan kişileri tedavi ettiği iddiasıyla dolandırıcılıktan yargılanan kadın 40 yıl 51 ay 173 gün, oğlu ise 75 ay 105 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de sözde dergah adıyla çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı olan kişileri tedavi ettiği iddiasıyla dolandırıcılıktan yargılanan kadın 40 yıl 51 ay 173 gün, oğlu ise 75 ay 105 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar Sadık Hamza G. (26), Serkan D. ve Hasan Can B. mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Sibel G. (51) ve Vildan T. ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, karardan önce sanıklardan ve duruşmaya katılmayan sanık avukatlarından son sözlerini dinledi.

Tutuksuz yargılanan sanık Sibel G. hakkında 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan toplamda 40 yıl 51 ay 173 gün hapis cezasına hükmedildi. Avukat oğlu Sadık Hamza G'ye ise aynı suçtan 75 ay 105 gün hapis cezası verildi. Ayrıca sanık Sadık Hamza G'ye verilen hapis cezalarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Davadaki diğer sanıklar Serkan D., Hasan Can B. ve Vildan T. hakkında aynı suçtan beraat kararı verildi.

121 yıla kadar hapsi isteniyordu

Tepebaşı ilçesine bağlı Keskin Mahallesi'nde 10 dönümlük arazide sözde 'dergah' olarak kullanılan çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı bulunan kişileri para karşılığında ilginç yöntemler kullanarak tedavi ettiğini öne süren Sibel G'nin dolandırıcılık yaptığı şikayetleri üzerine jandarma, 2019 yılı ağustos ayında operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınan kadının avukat oğlu Sadık Hamza G. tutuklanırken, firar eden anne Sibel G. ise kısa süre sonra Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yakalanmıştı. Yaklaşık 13 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Sibel G. hakkında 121 yıla kadar hapis cezası istemiyle olmak üzere, avukat oğlu Sadık Hamza G. ile tutuksuz sanıklar Serkan D. ve Hasan Can B. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı. Mahkeme safhasında Sadık Hamza G. de tahliye olmuştu. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılıktan yargılanan anne ve oğluna ceza yağdı Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılıktan yargılanan anne ve oğluna ceza yağdı 'Dergah' adı altında dolandırıcılığa 44 yıl 8 ay hapis cezası (2)- Yeniden 'Dergah' adı altında dolandırıcılığa 44 yıl 8 ay hapis cezası (2)- Yeniden

Dolandırıcılık, Eskişehir, Mahkeme, Dergah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılıktan yargılanan anne ve oğluna ceza yağdı - Son Dakika


Son Dakika
00:51 Son Dakika: Ukrayna'dan müzakere açıklaması geldi: Rusya'yla yer ve zamanı görüşüyoruz
00:48 Rus kulübünde forma giyen Ukraynalı futbolcu "Savaşa hayır" paylaşımından sonra takımdan kovuldu!
00:26 Kiev, siren sesleriyle inliyor! Başkentte gökyüzü patlamalarla aydınlandı
00:07 Vitor Pereira'nın son halini görenler aynı yorumu yapıyor: Fenerbahçe insanı yaşlandırıyor
00:05 Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy açıklama yaptı! Koruma polisine çanta taşıtması ve şemsiye tutturmasıyla eleştirilerin odağı olmuştu
23:56 Son Dakika: ABD; Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulanacağını açıkladı
23:52 Selçuk Bayraktar, Türk SiHA'larını kullanan Ukrayna ve Rusya savaşı hakkında ilk kez açıklama yaptı
23:25 Abdullah Avcı, geriden gelip 3-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalar yaptı: Hikaye böyle yazılır
22:55 Yıldız golcü, Ukrayna'dan kaçıp Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş, yeni futbolcusunu buldu
22:34 Fenerbahçe'nin en kötü transferlerinden biri olmuştu! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 01:09:37. #1.11#
SON DAKİKA: Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılıktan yargılanan anne ve oğluna ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement