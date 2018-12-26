Dini Hizmetlere Melikgazi Desteği

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.MemduhBüyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak İl Müftülüğünce gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere de destek olduklarını bu amaç ile birçok yeni cami, kuran kursu inşa ettikleri, bakım ve onarım...

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.MemduhBüyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak İl Müftülüğünce gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere de destek olduklarını bu amaç ile birçok yeni cami, kuran kursu inşa ettikleri, bakım ve onarım gerçekleştirdiklerini söyledi.



Dini hizmet ve tesislere yapılan çalışmalar ile Melikgazi Belediyesi olarak örnek gösterildiklerini belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç "2018 yılı içerisinde Melikgazi ilçede yer alan 8 cami inşaatı, 14 cami de wc ve abdesthane inşası, 8 tarihi camide restorasyon çalışması, 6 cami halı yenilenmesi, 4 kuran kursu inşası ve 4 kuran kursu tadilatı, 15 camide çevre düzenlemesi ve tüm camilerin genel temizlik ve bakımı yapılmıştır. Belediye olarak kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan yatırım ve hizmetler ilçemizin din hizmetlerine katkı sağlamaktadır" dedi.



Melikgazi İlçesinde Dini Tesislere yapılan yatırımların 2019 yılında Kayseri ilçelerinde de gerçekleştirileceğini belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç, eğitime, sağlığa ve emniyete verilen hizmet ve desteklerin artırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

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