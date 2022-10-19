Dini içerikli kitapları ve eşyalarını yakarak balkondan aşağı attı, sonra da kendi evini yaktı - Son Dakika
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Dini içerikli kitapları ve eşyalarını yakarak balkondan aşağı attı, sonra da kendi evini yaktı

19.10.2022 08:10

Dini içerikli kitapları ve eşyalarını yakarak balkondan aşağı attı, sonra da kendi evini yaktı İzmir'in Buca ilçesinde iki katlı binada oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, dini içerikli kitapları ve eşyalarını yakarak sokağa attı.

Dini içerikli kitapları ve eşyalarını yakarak balkondan aşağı attı, sonra da kendi evini yaktı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde iki katlı binada oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, dini içerikli kitapları ve eşyalarını yakarak sokağa attı. Daha sonra da oturduğu evi yaktı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 04.00 sıralarında Buca ilçesi İnönü Mahallesi 677/4 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ve alkollü olduğu iddia edilen A.T., evde bulunan eşyalarını ve dini içerikli kitapları yakarak sokağa attı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Oturduğu evi yaktı

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, sokakta yanmaya devam eden dini içerikli kitapları ve eşyaları söndürmeye çalışırken, A.T. balkona çıkarak evini yakacağını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri A.T.'nin bulunduğu daireye çıkarak psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadını ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan kadın, kapıyı kilitleyerek evini yaktı. Evin kapısını kırarak içeri giren ekipler, evde oluşan yangını kısa sürede söndürerek, kontrol altına aldı. Öte yandan, A.T.'nin evini yaktıktan sonra bir koltuğa oturarak alevleri izlediği öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.T.'nin, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dini içerikli kitapları ve eşyalarını yakarak balkondan aşağı attı, sonra da kendi evini yaktı - Son Dakika

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