"Dini inanç ve duyguları istismar" sanıklarının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

"Dini inanç ve duyguları istismar" sanıklarının yargılanmasına devam edildi

06.11.2020 18:27

Eskişehir'deki çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan bazı kişileri tedavi etme bahanesiyle paralarını alarak "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptığı iddia edilen kadının da aralarında olduğu 4 sanığın yargılandığı davada, sanıklardan...

Eskişehir'deki çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan bazı kişileri tedavi etme bahanesiyle paralarını alarak "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptığı iddia edilen kadının da aralarında olduğu 4 sanığın yargılandığı davada, sanıklardan avukat Hamza G. tahliye edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Sibel G. (50) ve oğlu Sadık Hamza G. (25) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Serkan D. ve Hasan Can B. ile mağdurlar ve tarafların avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Şikayetçi olan 27 kişiyi 13 milyon lira dolandırmakla suçlanan sanık Sibel G, suçlamaları reddederek, kendisinin yaşam koçu olduğunu, müşterilerinden seans ücreti olarak da sadece 200 lira aldığını öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Sanık Sibel G, kendisinden şikayetçi olan herkesin eski müşterisi olduğunu iddia ederek, "Uyguladığım seanslar neticesinde sonuç aldıysam bunun bir karşılığı olacaktı. Ücretimi genellikle almıyordum. Gelen danışanlarım da kurban gibi, zekat gibi yardımlar yapıyorlardı. Ben kimseyi dolandırmış değilim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan avukat Hamza G'nin tahliyesine karar verirken, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Soruşturma

Eskişehir'de, psikolojik rahatsızlığı bulunan bazı kişileri tedavi etme bahanesiyle paralarını alarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen Sibel G. hakkında, geçen yıl ağustos ayında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine Sibel G'nin, teknik ve fiziki takip sonucunda Sakarya'nın Serdivan ilçesinde olduğu tespit edilmişti.

Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Suç Araştırma Timi'nin katıldığı operasyonla ilçedeki bir apartın bahçesinde gözaltına alınan Sibel G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında yakalanan ve Sibel G'ye yardımcı oldukları öne sürülen 3 kişiden, oğlu Sadık Hamza G. de tutuklanmış, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, 4 sanığın, "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları talep ediliyor. Dosya kapsamında 27 şikayetçinin bulunmasından dolayı sanıkların, her bir mağdur için 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Zahit Şeyhanoğulları, Dolandırıcılık, Eskişehir, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dini inanç ve duyguları istismar' sanıklarının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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