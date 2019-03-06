Son Dakika Haberleri: Dini Kitap Satar Gibi Yapıp Ayakkabı Çaldı

Dini Kitap Satar Gibi Yapıp Ayakkabı Çaldı

18 dakika önce

KAĞITHANE'de bir apartmana dini kitap satar gibi giren bir kişi ayakkabıları çalarak kaçtıGüvenlik kamerasına yansıyan olay Kağıthane Gültepe'deki bir apartmanda meydana geldi.

Dini Kitap Satar Gibi Yapıp Ayakkabı Çaldı, System.String[]


KAĞITHANE'de bir apartmana dini kitap satar gibi giren bir kişi ayakkabıları çalarak kaçtı

Güvenlik kamerasına yansıyan olay Kağıthane Gültepe'deki bir apartmanda meydana geldi. Elindeki Yasin kitabını satar gibi sokakta ilerleyen bir kişi, apartmana girdikten sonra bir katta durdu. Hırsız, ayakkabıları tek tek inceledikten sonra iki çift ayakkabıyı aldı.

Ayakkabı çiftlerinden birini çantasına atan diğerini de eline alan hırsız hızla apartmandan çıkarak uzaklaştı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızı yakalamak için  çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

--------

-Hırsızın merdivenlerden çıkması

-Elinde yasin kitabı bulunan hırsızın ayakkabıları tek tek incelemesi

-Markasına kadar bakması

-Kameraya bakması terini silmesi

-Ayakkabılardan bir çifti çantasına koyması

-İkinci çifti de eline alıp olay yerinden kaçması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:08 Kaynak: DHA

Kağıthane, Gültepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine 15 Kuruş Zam Geliyor Sokak Ortasındaki Demir Dubalı Kavga Kameralara Yansıdı

Platonik Aşkına, Hayvanları Bayıltmaya Yarayan İlaç Enjekte Etti "Türkiye'nin Bütünlüğünü Bozuyor" Denilen Haritanın Arı Cinslerini Gösterdiği Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 10:26:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dini Kitap Satar Gibi Yapıp Ayakkabı Çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]