Son Dakika Haberleri: Dini Kitap Satar Gibi Yapıp Ayakkabı Çaldı

Dini Kitap Satar Gibi Yapıp Ayakkabı Çaldı

2 saat önce

KAĞITHANE'de bir apartmana dini kitap satar gibi giren bir kişi ayakkabıları çalarak kaçtıGüvenlik kamerasına yansıyan olay Kağıthane Gültepe'deki bir apartmanda meydana geldi.

Dini Kitap Satar Gibi Yapıp Ayakkabı Çaldı, System.String[]


KAĞITHANE'de bir apartmana dini kitap satar gibi giren bir kişi ayakkabıları çalarak kaçtı

Güvenlik kamerasına yansıyan olay Kağıthane Gültepe'deki bir apartmanda meydana geldi. Elindeki Yasin kitabını satar gibi sokakta ilerleyen bir kişi, apartmana girdikten sonra bir katta durdu. Hırsız, ayakkabıları tek tek inceledikten sonra iki çift ayakkabıyı aldı.

Ayakkabı çiftlerinden birini çantasına atan diğerini de eline alan hırsız hızla apartmandan çıkarak uzaklaştı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızı yakalamak için  çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:21 Kaynak: DHA

Kağıthane, Gültepe, Güncel
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