Dini Kitap Satar Gibi Yapıp Ayakkabı Çaldı
2 saat önce
KAĞITHANE'de bir apartmana dini kitap satar gibi giren bir kişi ayakkabıları çalarak kaçtıGüvenlik kamerasına yansıyan olay Kağıthane Gültepe'deki bir apartmanda meydana geldi.
KAĞITHANE'de bir apartmana dini kitap satar gibi giren bir kişi ayakkabıları çalarak kaçtı
Güvenlik kamerasına yansıyan olay Kağıthane Gültepe'deki bir apartmanda meydana geldi. Elindeki Yasin kitabını satar gibi sokakta ilerleyen bir kişi, apartmana girdikten sonra bir katta durdu. Hırsız, ayakkabıları tek tek inceledikten sonra iki çift ayakkabıyı aldı.
Ayakkabı çiftlerinden birini çantasına atan diğerini de eline alan hırsız hızla apartmandan çıkarak uzaklaştı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:21 Kaynak: DHA
Son Dakika! Erdoğan "İlk Kez Açıklıyorum" Deyip Duyurdu: CHP Uzay Ajansının Kuruluşunu Anayasa Mahkemesine Götürdü
PKK'ya Bir Darbe Daha: Teröristlerin Kandil'le İletişimi Kesildi
Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Detaylar Belli Olmaya Başladı
Temel Karamollaoğlu'ndan İddialı Çıkış: Anketlerde Önde Çıkıyoruz