Dini konulardan bahsederken şehadet getirip son nefesini verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dini konulardan bahsederken şehadet getirip son nefesini verdi - Son Dakika

Dini konulardan bahsederken şehadet getirip son nefesini verdi

6 saat önce

Filistinli mülteci din alimi Mahmut Abdülbaki, bir gencin nikah töreninde dini konulardan bahsettiği sırada kelime-i şehadet getirip son nefesini verdi.

Dini konulardan bahsederken şehadet getirip son nefesini verdi, System.String[]

Filistinli mülteci din alimi Mahmut Abdülbaki, bir gencin nikah töreninde dini konulardan bahsettiği sırada kelime-i şehadet getirip son nefesini verdi. Abdülbaki'nin son anları nikah törende bulunan bir kişi tarafından kaydedildi.

Kuveyt'te yaşayan Filistinli din alimi 'Ebu Hatab' lakaplı Mahmut Abdülbaki, bir gencin dini nikah töreninde dini konulardan sohbet ederken, 'La ilahe illallah' diyerek son nefesini verdi. Aslen Filistin'in Tulkarim kasabası Bala köyünden olan Abdülbaki'nin son anları törende bulunan bir kişi tarafından sosyal medyada yayınlandı.

Görüntü Dökümü

----------------------

Nikah töreninin olduğu salondaki davetliler

Mahmud Abdülbaki'nin sohbet etmesi

'La ilahe illallah' diyerek son nefesini vermesi

Detaylar


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları tartışmaları alevlendirdi! Süresiz nafaka kalkıyor mu?
Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Son Dakika Haberleri
22:34 ABD Enerji Bakanı, IKBY Başbakanı'yla "bölgenin enerji güvenliğini" görüştü - Son Dakika
22:32 MEB'den Adana'daki öğretmen hakkında soruşturma - Son Dakika
22:32 TÜBİTAK MAM'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması - Son Dakika
22:32 Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Jeffrey ile görüştü - Son Dakika
22:31 AK Parti heyeti, 2020 yatırımlarını gazetecilere açıkladı - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 22:42:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dini konulardan bahsederken şehadet getirip son nefesini verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]