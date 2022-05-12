Dini nikah kıyıyorlar, gecesinde takıları alıp kaçıyorlar: 8 ile uzanan 'kaçak gelinler' operasyonu için özel ekip kuruldu - Son Dakika
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Dini nikah kıyıyorlar, gecesinde takıları alıp kaçıyorlar: 8 ile uzanan 'kaçak gelinler' operasyonu için özel ekip kuruldu

12.05.2022 11:32

20 kişiyi dini nikah sonrası 1,5 milyon TL dolandıran 9'u kadın 18 kişi gözaltına alındı. Ankara merkezli "kaçak gelinler" operasyonunda 3 ay boyunca örgütü takip eden özel ekip, firari 3 şüphelinin de peşine düştü. Anne, baba ve kardeş görünümündeki örgüt üyelerinin saha araştırması bile yaptıkları tespit edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 3 mağdurun şikayeti üzerine başlattığı soruşturmada, ülke genelinde evlenme vaadiyle 20 kişinin dolandırıldığını tespit etti.

18 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 9'u kadın, 18 kişi gözaltına alındı.

EVLENME VAADİYLE DOLANDIRDILAR

Türkiye genelinde faaliyet yürüten suç örgütünün sahada çalışan üyelerinin; evlenmek isteyen özellikle yaşlı, engelli ve algı yetisi düşük kişileri bularak, örgüt üyesi kadınlarla evlendirme vaadinde bulundukları ve bunun karşılığında yüklü miktarda para aldıkları tespit edildi. Suç örgütünün 20 kişiyi bu yöntemle mağdur ederek, yaklaşık 1.5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri saptandı.

TÜM TAKILARI ALIP KAÇMIŞ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliğinin, soruşturma dosyasında yer alan bir görüntü de ise dolandırıldığının farkında olmayan bir damat ve ailesinin, düğün günü örgüt üyesi sözde gelinle karşılıklı oynadığı görüldü. Anne, baba ve kardeş görünümündeki örgüt üyelerinin, iyice güven sağlamak için düğün sonrası sahte gelinin evini ziyaret ettikleri saptandı. Sahte gelinin ise o sırada tüm ziynet eşyaları ile düğün takılarını alarak evden çıkan örgüt üyeleri ile birlikte kayıplara karıştığı öğrenildi.

Ankara merkezli 8 ilde 'kaçak gelinler' operasyonu
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Emniyet Müdürlüğü, Gözaltı, Ankara, Düğün, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dini nikah kıyıyorlar, gecesinde takıları alıp kaçıyorlar: 8 ile uzanan 'kaçak gelinler' operasyonu için özel ekip kuruldu - Son Dakika


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