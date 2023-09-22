Düzce'de yabancı uyruklu kadın, dini nikahlı eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü - Son Dakika

Düzce'de yabancı uyruklu kadın, dini nikahlı eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Son Güncelleme: 22.09.2023 21:13

Düzce'de Özbek uyruklu Berno Adilova, dini nikahla birlikte yaşadığı A.G. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Düzce'de Özbek uyruklu Berno Adilova (46), dini nikahla birlikte yaşadığı A.G. (68) tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. A.G., olay sonrası polis merkezine gidip teslim oldu.

Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldüren şahıs polise teslim oldu

BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Konuralp Orhangazi Mahallesi 502'nci sokakta meydana geldi. A.G., (68) kendisini aldatmakla suçladığı dini nikahla birlikte yaşadığı Özbek uyruklu Berno Adilova (46) ile evde tartıştı. Tartışma sonrası A.G., Adilova'nın boğazını bıçakla keserek öldürdü.

Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldüren şahıs polise teslim oldu

POLİSE TESLİM OLDU

Daha sonra evden çıkan A.G., polis merkezine gidip teslim oldu. Adilova'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. A.G.'nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldüren şahıs polise teslim oldu
Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldüren şahıs polise teslim oldu
Kaynak: DHA

Orhangazi, Düzce, Suç, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de yabancı uyruklu kadın, dini nikahlı eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de yabancı uyruklu kadın, dini nikahlı eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü - Son Dakika
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