Dini nikahla eşini öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Eskişehir'de, dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen kadını bıçaklayarak öldüren ve aynı bıçakla kendisini de yaralaması sonucu adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de, dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen kadını bıçaklayarak öldüren ve aynı bıçakla kendisini de yaralaması sonucu adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Edinilen bileğilere göre olay, dün Şirintepe Mahallesi Seymen Sokak üzerinde bir ikamette meydana gelmişti. Ülviye İnci (52) ile dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen Taceddin Y. (42) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönmesiyle Tacettin Y., mutfaktan aldığı bıçakla Ülviye İnci'yi defalarca bıçakladı. Darp edilip ardından bıçaklanan çaresiz kadın çığlıklar atarak "Beni kurtarın, öldürecek" diye bağırdı. Sesi duyan komşuları ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada kapıyı zorlayan komşular, kilitli olduğu için açamadı. Daha sonra olay yerine gelen ekipler de kapıyı açamayınca çilingir çağrıldı. Çilingir ile kapı açılarak, 112 Acil Sağlık ekipleri içeri girdi. Ekipler, Ülviye İnci'nin aldığı bıçak darbeleri sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Tacettin Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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