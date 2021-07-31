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Dini nikahla evlendiği kadın tarafından 30 bin lira dolandırıldı - Son Dakika

Dini nikahla evlendiği kadın tarafından 30 bin lira dolandırıldı

31.07.2021 13:17
Dini nikahla evlendiği kadın tarafından 30 bin lira dolandırıldı, System.String[]

Gaziantep'te belediyede çöpçü olarak çalışan Müslüm Yılmazsoy, dini nikahla evlendiği kadın tarafından 30 bin lira dolandırıldı.

Gaziantep'te belediyede çöpçü olarak çalışan Müslüm Yılmazsoy, dini nikahla evlendiği kadın tarafından 30 bin lira dolandırıldı. 40 gün Yılmazsoy'un evinde kaldıktan sonra çekip giden Rabia S. tarafından dolandırılan 5'inci kişi olduğunu söyleyen Yılmazsoy, "Benim derdim giden param değil ben yandım başkaları yanmasın. Bu kadın dolandırıcıymış" dedi.

Gaziantep'te yaşayan Müslüm Yılmazsoy bir arkadaşının vesilesiyle tanışarak dini nikahla evlendiği Rabia S. tarafından 30 bin lira dolandırıldı. Dolandırılan Yılmazsoy, 4 aydır tanıdığı, 40 gün evli kaldığı kadına 30 bin lira harcadı. Rabia S.'nin bir arkadaşından gelen telefonla durumun farkına varan Yılmazsoy, Rabia S.'nin aynı şekilde dolandırdığı 5'inci kişi oldu. 40 gün kendi evinde kalan Rabia S.'nin kendisini zorla evde tuttuğu gerekçesiyle polise ihbar ettiğini anlatan Yılmazsoy, "Dişini bile yaptırdım. Avukata onun yerine para ödedim. Videolar var. Nasıl zorlamışım onu" diye sordu.

Derdinin para olmadığını, bu kadının başka erkekleri kandırmasının öne geçmek istediğini ifade eden Yılmazsoy, "Akşama kadar süpürge sallayan bir insanım. Benim emeğimi yedi. Benim şerefimle oynadı. Beni sevmiyorsa en başta diyecekti" diyerek isyan etti.

"Dolandırılan 5'inci kişi oldum"

Bu kadınla bir tanıdığı vesilesiyle tanıştığını aktaran Yılmazsoy, tanıdığının Rabia S.'nin sağlam ve dürüst bir insan olduğunu söylemesiyle ona güvendiğini söyledi. Rabia S. ile dini nikahla evlendiğini belirten Yılmazsoy, "Köyüne gidip ona bir kurban kestirdim. Baya bir masraf ettim. Ondan sonra o kadına 'Senin üzerine borç var. Bir avukat tutup bu borcu kapattırırım. Ondan sonra da resmi nikah yaparız' dedim. Avukat tuttum. Avukat haczi kaldırmak için uğraşırken bir gün sabah beni arayıp 'Seni istemiyorum. Seninle anlaşamıyorum' dedi. Ben de ona 'Neyi anlaşamıyorsun. Beni sevmiyor musun' dedim. O sabah erkenden aramıştı beni. Ben ona 'Bekle akşam eve geleyim. Bir İslahiye'ye gidelim. Seni sorup soruşturayım sonra istersen git' dedim. Yok zorla tutuyorum diye polisi eve getirmek, beni millete rezil etmek çirkin bir durum. Herkesin bir şanı şerefi var. Benim derdim giden param değil ben yandım başkaları yanmasın. Bu kadın dolandırıcıymış. Şimdiye kadar benim gibi 4 kişiyi dolandırmış. Bende 5'inci oldum" ifadelerini kullandı.

"Ona 40 günde 30 bin lira para harcadım"

Emekçi bir insan olduğunu sabahtan akşama kadar sokaklarda süpürge salladığını sözlerine ekleyen Yılmazsoy, amacının onunla mutlu mesut yaşamak olduğunu aktardı. Onu evinin hanımı yapmak istediğini dile getiren Yılmazsoy, "Belki daha bilmediklerimiz de vardır. Evin anahtarı onda, dışarı çıkıyor, yiyip içiyor. Nasıl seni zorla tutuyorum. Biz senle evlendik. Ben onun malları üzerindeki haczi kaldırtıp mallarını satarak borcunu ödetecektim. Ben onunla resmiyette evlenseydim. O borç beni de etkileyecekti. Beni dolandırıp kandırıp gitti. Dünya malı önemli değil benim şerefim önemlidir. Beni sevmiyorsa beni sevmediğini söyleyecekti. Bende onu zorla tutmazdım. Ona 40 günde 30 bin lira harcadım. Bu kadın dolandırıcıdır. Kimse dolandırılmasın. Beni kandırdı başkasını kandırmasın" diye konuştu. - GAZİANTEP

Dini nikahla evlendiği kadın tarafından 30 bin lira dolandırıldı
Dini nikahla evlendiği kadın tarafından 30 bin lira dolandırıldı
Dini nikahla evlendiği kadın tarafından 30 bin lira dolandırıldı
Dini nikahla evlendiği kadın tarafından 30 bin lira dolandırıldı

Gaziantep, Evlilik, Müslüm, Borç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dini nikahla evlendiği kadın tarafından 30 bin lira dolandırıldı - Son Dakika


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