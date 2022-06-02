Dini nikahla yaşadığı kadının amcasını öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Dini nikahla yaşadığı kadının amcasını öldüren şüpheli tutuklandı

02.06.2022 12:41
Dini nikahla yaşadığı kadının amcasını öldüren şüpheli tutuklandı

MERSİN'de, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının amcası Cebrail Aslan'ı (48) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Abdurrahman Büyükbaş, tutuklandı.

MERSİN'de, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının amcası Cebrail Aslan'ı (48) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Abdurrahman Büyükbaş, tutuklandı.

Olay, Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Adana'da oturan Abdurrahman Büyükbaş'ı terk eden, dini nikahla birlikte yaşadığı kadın, Mersin'deki amcası Aslan'ın evine yerleşti. Bir süre sonra Büyükbaş, kadınla konuşmak için kaldığı eve geldi. Büyükbaş, burada Aslan'la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Büyükbaş, aracındaki av tüfeğini alarak Cebrail Aslan'ı vurdu. Aslan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Büyükbaş da geldiği araçla kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman Büyükbaş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Dini nikahla yaşadığı kadının amcasını öldüren şüpheli tutuklandı
Dini nikahla yaşadığı kadının amcasını öldüren şüpheli tutuklandı
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Kaynak: DHA

Cebrail Aslan, Arpaçsakarlar, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dini nikahla yaşadığı kadının amcasını öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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