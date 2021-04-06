Dini nikahlı eşe kabusu yaşattı - Son Dakika

Dini nikahlı eşe kabusu yaşattı

06.04.2021 11:17
Dini nikahlı eşe kabusu yaşattı, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan fizyoterapist Tenzile Tutum, sosyal medya üzerinden tanıştıkları ve daha sonra dini nikah kıyarak birlikte yaşadıkları kişi tarafından türlü işkencelere maruz kaldığını iddia etti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan fizyoterapist Tenzile Tutum, sosyal medya üzerinden tanıştıkları ve daha sonra dini nikah kıyarak birlikte yaşadıkları kişi tarafından türlü işkencelere maruz kaldığını iddia etti. Talihsiz kadın, dini nikahlı eşinin kendisine şiddet uygulamasının yanı sıra uyuşturucu kuryeliği yaptırdığını da öne sürerek, "Şu an kendisi cezaevinde; ama ben çok korkuyorum. Bu insan yeniden salıverilirse işini tamamlamaya gelecek" dedi.

İddiaya göre Karabağlar ilçesinde yaşayan Tenzile Tutum, S.Ö. ile sosyal medyadan tanışıp sevgili oldu. Daha sonra da dini nikahla evlendiği S.Ö. tarafından bir süre sonra şiddete maruz kalmaya başlayan Tutum, ayrılmak istediğini dini nikahlı eşine söyledi. Bunun üzerine kendisine tehditler savuran şahıs, gerçek yüzünü talihsiz kadına göstermeye başladı. Tutum, uyuşturucu kuryeliği yapmak için S.Ö. tarafından zorlandığını, şikayetçi olmak istediği her seferde ölüm tehdidi aldığını ve işkence gördüğünü iddia etti.

Hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kalan Tenzile Tutum, tanınmamak için saçlarını kestirdiğini söyledi. Öte yandan gözaltındayken cezaevine girmeden önce kendisine 'Son bir kez sarılayım' diyen S.Ö.'nün korona virüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Tutum, 'Cezaevine girerken bile bana hastalık bulaştırarak zarar vermek istedi' diye konuştu.

Kabus gibi günler

Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu, daha sonra da dini nikah kıyarak birlikte yaşadıkları S.Ö.'nün kendisine bir süre sonra işkence ve zorlama yaptığını söyleyen Tenzile Tutum, yaşadığı kabus gibi günleri anlattı.

Tutum, "2005 yılında eşimi kaybetmiştim. Yalnızlık artık bana çok zor gelmeye başlamıştı. Sosyal medya üzerinden bu kişi ile tanıştık. 3 ay konuştuktan sonra dini nikah kıyarak aynı evde yaşamaya başladık. Başlarda gerçek yüzünü bana göstermemişti. Bana cezaevinden pandemi dolayısıyla çıktığını, uyuşturucu yüzünden içeriye girdiğini anlatmıştı. Ben de 'herkes hata yapar, devlet affetmiş, ben neden affetmeyeceğim' dedim; fakat dini nikah kıyıldıktan 1 ay sonra bana şiddet uygulamaya başladı. Daha sonra bana zorla uyuşturucu kuryeliği yaptıracağını söyledi. Gördüğüm şiddetten sonra kendisini terk edeceğim söylediğimde 'Sen beni terk edemezsin' diyerek tehditler savurdu. Bana zorla uyuşturucu içirdi, zorla uyuşturucu kuryeliği yaptırmaya çalıştı. Daha önce 3 cinayet işlediğini, suçlarını başkalarının üstlendiğini, benim de aynı şeyi yapacağımı söyledi" dedi.

"Gece gelip beni izliyormuş"

Her türlü çabasına rağmen evine bir şekilde girmeye çalışan S.Ö.'nün kendisine yedek anahtar yaptırdığını söyleyen Tutum, "Aynı anda hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldım. Ağza alınmayacak küfürler savuruyordu. En sonunda kendisinden bir şekilde kurtularak evimden uzaklaştırdım. Ben kurtuldum sanıyordum; ancak gece gelip beni izliyormuş. Evin 4 tane yedek anahtarını yaptırmış. Daha sonra evin kilitlerini değiştirdim, yine bir şekilde evime girmiş" şeklinde konuştu.

"Beni tanımasın diye saçlarımı kestirdim"

S.Ö.'nün kendisini tanımaması için saçlarını kestirdiğini söyleyen talihsiz kadın, hem evde hem de sokakta çok kez şiddete maruz kaldığını, defalarca hastanelik olduğunu belirtti.

Şiddet mağduru Tutum, "Bazen ona iyi davranıyordum ki kapıyı açsın kaçabileyim diye. Gördüğüm şiddete dayanamadım. Bir ara biz yeniden ayrıldıktan sonra, beni tanımasın diye saçlarımı kestirdim. Yine olmadı. En son elmacık kemiğimi kırıp, arabamı da çaldıktan sonra ben savcılığa şikayette bulundum. Davanı geri çekmezsen arabanı perte çıkartırım diye tehdit etti beni. Savcılık tarafından serbest bırakıldı, gün kırılan elmacık kemiğime, aynı yere yine vurdu. O gün ameliyata alındım. Daha sonra bir gün polis taklidi yaparak kapıyı çaldı. Ben de durumu anlamayarak kapıyı açtım. O gün yine beni darp etmeye başladı. Elindeki bıçakla yatak odasına götürdü. Oradaki bütün eşyaları dağıttı. Sonra beni dışarı çıkartıp sokakta dövdü. Daha sonra olay yerine polis geldi benim kafamdan ve kulaklarımdan akan kanı görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdiler. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüler beni orada anladım ki kulağımı ısırmış" sözlerine yer verdi.

'Son bir kez sarılayım' diyerek korona bulaştırmak istemiş

Gözaltına alındığı gece korona virüs olduğunu öğrenen S.Ö.'nün, virüsü kendisine bulaştırmak için buluşma ayarladığını ve burada kendisine sarılarak virüs bulaştırmak istediğini öne süren Tutum, "Ben böyle bir zihniyet hayal edemiyorum" dedi.

Tutum, ertesi gün polis merkezinde şikayetçi olduğumu gittiğimde polislere 'Beni bir daha ellerimde kelepçe ile göreceksiniz; çünkü ben artık dayanamıyorum. Ben öleceğime o ölsün. Ben bu adamı öldüreceğim' dedim. O gece elimde bıçakla evimde nöbet tutup uykusuz kaldım. Daha sonra bu kişiyi yakalatmak için polis ekipleri ile müşterek bir çalışmaya girdik. Kendisi benimle buluşmak istediğini son bir kez sarılmak istediğini söyledi. Sosyal medya üzerinden attı, bu mesajların ekran görüntüsünü ben polislerle paylaştım. Buluşma ayarladığımız yere gittiğimizde polis ekipleri tarafından yakalandı. Meğer kendisi korona virüs kapmış ve bana sarılmak istemesinin sebebi de buymuş. Bunu ben sonradan öğrendim. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilecekti. Cezaevine girmeden önce korona virüs testi pozitif olduğu için 14 gün karantinaya alınmış. Ben böyle bir zihniyet hayal edemiyordum" ifadelerine yer verdi.

"Bu insan yeniden salıverilirse işini tamamlamaya gelecek"

Tenzile Tutum, kendisine şiddet uygulayan S.Ö.'nün cezaevinden tahliye edilmesinden endişelendiğini belirterek, devlet yetkililerine çağrıda bulundu.

S.Ö.'nün serbest bırakıldığında kendisini öldürmesinden korktuğunu dile getiren Tutum, "Şu an kendisi cezaevinde; ama ben çok korkuyorum. Bu kişi beni dövdüğünde ben bayılmış numarası yapmıştım. Benim baygın halimi görmesine rağmen hala vurmaya devam ediyordu. Bu adamda acıma duygusu yok, vicdan yok, Allah korkusu yok. Ben çok korkuyorum; çünkü bu insan yeniden salıverilirse işini tamamlamaya gelecek. Adaletten beklentim; kesinlikle bu tarz insanlara ikinci bir şans verilmesin. Devletimiz ikinci şansı verdiği için ben de güvendim ve verdim zamanında. Bunlar durmuyorlar. Bunların yeri dışarısı değil. Ben bu kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bana yapan başkasına da yapacak. Mahkeme günü gelince eminim ki devletimiz, adaletimiz hakkını verecektir. Umudum o yönde. Benim gibi birçok kadın bu halde. Devlete sığındım, başka kimsem yok. Önce Allah, sonra devletimiz. Ben ölünce mi sesim duyulacak? Ben ölünce mi bu adam hak ettiği cezayı alacak? Çok korkuyorum; geceleri uykularım kaçıyor. Onun bana yaptıkları aklıma gelince iştahtan kesiliyorum. Psikolojik olarak bittim. Maddi olarak bittim, çevrem bitti. İnsanların yüzüne bakacak halim kalmadı. Onun cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Devletimiz bu konuda bana yardım etsin" diye konuştu.

İddialara göre S.Ö. tarafından türlü işkencelere ve zorlamalara dayanamayan Tenzile Tutum, şüpheli hakkında Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi olduğunu söyledi. S.Ö.'nün kendisine attığı mesaj üzerine buluşma noktası ayarlayan Tenzile Tutum'un ihbarı üzerine şüpheli, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Korona virüs testinin pozitif çıktığı öne sürülen S.Ö., 14 günlük karantinanın ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR

Dini nikahlı eşe kabusu yaşattı
Dini nikahlı eşe kabusu yaşattı
Dini nikahlı eşe kabusu yaşattı
Dini nikahlı eşe kabusu yaşattı
Dini nikahlı eşe kabusu yaşattı
Dini nikahlı eşe kabusu yaşattı

Karabağlar, Hisarcık, Evlilik, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dini nikahlı eşe kabusu yaşattı - Son Dakika


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