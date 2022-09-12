Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti. Ezgi Deler'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi. Polis tarafından gözaltına alınan R.S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dini nikahlı eşi 1 çocuk annesi genç kadını döverek öldürdü - Son Dakika

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