Dini nikahlı eşi 1 çocuk annesi genç kadını döverek öldürdü - Son Dakika
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Dini nikahlı eşi 1 çocuk annesi genç kadını döverek öldürdü

12.09.2022 21:30

Adana'nın Ceyhan ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından dövülen genç kadın yaşamını yitirdi. Çığlık sesleri üzerine eve koşan mahalleli 1 çocuk annesi kadını kanlar içerisinde bulurken talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceyhan ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda iddiaya göre, 1 çocuk annesi Ezgi Deler (25), dini nikahlı eşi R.S. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda R.S., eşini feci şekilde döverek evden ayrıldı. Genç kadının çığlık seslerini duyan komşuları eve geldiklerinde Ezgi Deler'i kanlar içerisinde buldu.

1 çocuk annesi kadın, dini nikahlı eşi tarafından dövülerek öldürüldü

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti. Ezgi Deler'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis tarafından gözaltına alınan R.S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

1 çocuk annesi kadın, dini nikahlı eşi tarafından dövülerek öldürüldü
1 çocuk annesi kadın, dini nikahlı eşi tarafından dövülerek öldürüldü
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Kaynak: İHA

Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dini nikahlı eşi 1 çocuk annesi genç kadını döverek öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dini nikahlı eşi 1 çocuk annesi genç kadını döverek öldürdü - Son Dakika
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