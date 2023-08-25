Operasyonda öldürülen saldırganın dini nikahlı eşi intihar etti - Son Dakika

Operasyonda öldürülen saldırganın dini nikahlı eşi intihar etti

Son Güncelleme: 25.08.2023 21:31

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde uyuşturucu operasyonunda polisle girdiği çatışmada öldürülen Diyar Anacur'un dini nikahlı eşi olduğu düşünülen Aylin Anucur intihar etti.

İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu sırasında polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla dün gece ateş açıldı. Çıkan çatışmada ağır yaralanan polis memuru Hakan Telli kaldırıldığı hastanede şehit oldu, bir polis memuru da yaralandı. Çatışmada saldırganlardan 18 yaşındaki Diyar Anacur ölü olarak ele geçirildi, polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı. Iğdırlı Diyar Anacur'un öldüğünü öğrenen dini nikahlı eşi Aylin Anucur ise bugün babasına ait tabanca ile hayatına son verdi.

15 YAŞINDAKİ KIZLA EVLENDİRİLMİŞ

15 yaşındaki Aylin Anucur'un ailesi geçen yıl kızını Diyar Anacur'a verdi. Aylin Anucur ise zorla evlendirildiğini belirterek ailesinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Aylin Anucur devlet korumasına alındı. Kısa zaman sonra Aylin Anucur şikayetinden vazgeçerek baba evine döndü. İddiaya göre, daha sonra Diyar Anacur ile Aylin Anucur'un evlendirildiği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane'de düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada yaralanan polis memuru Hakan Telli, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Çatışmada, silahlı saldırganlardan Diyar Anacur öldürülmüş, 4 kişi ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA
Emre İliksiz
Sondakika.com - Hukuk

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Son Dakika Hukuk Operasyonda öldürülen saldırganın dini nikahlı eşi intihar etti - Son Dakika


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