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Dini nikahlı eşi tarafından banyoya kilitleyip 100 yerinden bıçaklandı! Talihsiz kadın o anları anlattı: Bıçakladıktan sonra üzerime çıktı - Son Dakika

Dini nikahlı eşi tarafından banyoya kilitleyip 100 yerinden bıçaklandı! Talihsiz kadın o anları anlattı: Bıçakladıktan sonra üzerime çıktı

03.09.2021 10:14

İzmir'de uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, dini nikahlı eşini banyoya kilitleyerek, 1 yaşındaki bebeğinin yanında 100 yerinden bıçakladı. Ölümden dönen kadın "Beni banyoya soktu ve eline aldığı iki bıçakla beni bıçaklamaya başladı. Elimi, yüzümü her yerimi kesti" ifadelerini kullandı.

İzmir'de uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs, dini nikahlı eşini 100 yerinden bıçakladı. Hastanede tedavisi süren kadın o anları anlatırken, ailesi şahsın hak ettiği cezayı almasını istediklerini söyledi.

KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, 29 Ağustos günü Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzi D. (28), dini nikahlı eşi Aysel Perkgün (28) ile kıskançlık nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Feyzi D., 1 yaşındaki bebeğinin yanında eşini dövüp banyoya kilitledikten sonra defalarca bıçakladı. Genç kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

100 YERİNDEN BIÇAKLADI

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Aysel Perkgün, ambulansla önce Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ardından da Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ve 100 yerinden bıçaklandığı belirlenen genç kadının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Feyzi D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre Feyzi D.'nin ailesinde kalan bebeklerini dün geri aldı.

"BENİ ÇOCUĞUMLA VE AİLEMLE TEHDİT EDİYORDU"

Olay anını anlatan Aysel Perkgün, eşiyle evlendiklerinden beri kendisinden şiddet gördüğünü ancak tehdit edildiği için bunu paylaşamadığını dile getirdi. Aysel Perkgün, "O gün evde 1 yaşındaki bebeğimle beraberdim. Birden beni dövmeye başladı. Kafamda şişe kırmaya başladı. Beni banyoya soktu ve eline aldığı iki bıçakla beni bıçaklamaya başladı. Elimi, yüzümü her yerimi kesti. Yeni olan bir şey değil zaten ben sürekli şiddet görüyordum. Evlendiğimiz günden beri beni tuvalete, banyoya kilitleyerek sürekli şiddet uygulardı. Ben korkudan sesimi çıkartamadım, çünkü beni çocuğumla ve ailemle tehdit ediyordu. Bu yüzden ben şiddet gördüğümü kimseyle paylaşamadım" dedi.

"BEBEĞİMİZİ DE DÖVÜYORDU"

Dini nikahlı eşinin 1 yaşındaki bebeklerine de şiddet uyguladığını söyleyen Perkgün, "Bana 'Bu olanları birisine anlatırsan, sana yaptığımın aynısını bebeğe de yaparım, ailene de yaparım' diyerek tehditler savuruyordu. Bebeğimizi de dövüyordu sürekli. Benim kadar değil ama bebeğim de ondan şiddet görüyordu. Kendisi ağır uyuşturucu bağımlısıydı. O anları anlatmak bile çok acı veriyor bana. Ağzımdan parça parça kan geliyordu. Beni bıçakladıktan sonra üstüme çıktı. Ben yarı baygın bir şekilde o haldeyken, 'Ben sana böyle olacağını söylemiştim' diyordu. Bu olayı bilinçli olarak yaptığını düşünüyorum, çünkü olay yaşanmadan önce uyuşturucu içerken kullandığı aparatları çöpe attı. Annesi ve babasının yanında, onların da yardımıyla bana şiddet uyguluyordu" diye konuştu.

"KENDİM YAPTIM DEDİM"

Hastanedeyken çocuğunun eşi ve ailesinde olduğunu bildiğini, ona zarar gelmemesi için kendi kendisini bıçakladığını söylediğini anlatan talihsiz kadın, tutuklanan dini nikahlı eşinin en ağır cezayı çekmesini istediğini kaydetti. Perkgün, "Ben buraya ambulansla gelmişim, o sırada bilincim kapalıymış. Bana ilk sorduklarında şikayetçi olamadım. 'Kendim yaptım' dedim. Çocuğum onların elinde olduğu için korkumdan şikayetçi olamadım. Şimdi daha yeni şikayetçi olup hakkımı alabilmek için girişimde bulunduk. Çünkü ben bunu yaşıyorum, yarın başka birisi yaşamasın. Kadınlar benim gibi yapmasın, cesur olsun, korkmasınlar. Ben aynısı aileme ve çocuğuma yapılır korkusuyla hiçbir yere sığınamadım. Devletimizin de o caniye alabileceği en ağır cezayı vermesini istiyoruz. Tekrar aynı şeyleri ne ben ne de bebeğim yaşamayalım. Hala korkuyorum ben, hastane odasında bile tek kalamıyorum" dedi.

"KIZIMIN BURADA OLDUĞUNU ŞANS ESERİ ÖĞRENDİK"

Kızlarıyla iki senedir görüşemediklerini söyleyen Aysel Perkgün'ün babası Niyazi Perkgün ve annesi Serpil Perkgün ise, Feyzi D.'nin en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi. Baba Niyazi Perkgün, kızlarıyla görüşemediklerini, hastanede bir tanıdığının haber vermesi üzerine şans eseri kızlarının yanına gelebildiklerini ifade etti. Baba Perkgün, "Biz kızımızı iki seneden beri görmüyoruz. Bir tanıdık vasıtasıyla kızımızın burada olduğunu öğrendik. Meğer bu olay 6-7 gün evvel olmuş. Kızımı o halde hastaneye atıp gitmişler. Kocası ve ailesi izin vermediği için biz görüşemiyorduk. Kıskançlık sebebiyle kızımı bu hale getirmiş" dedi.

"UYAN AYSEL, ÖLME"

Anne Serpil Perkgün ise, "Çocuğumun ne halde olduğunu sizler de gördünüz. Kızımı bu hale getirenin bir an evvel hak ettiği cezayı çekmesini istiyorum. Kızımın kayınvalidesi, kızım o haldeyken bebeği de kızımın karnının üstüne bırakıp, 'Uyan Aysel, ölme, çocuğun için yaşa' demiş. Ben o adamın hak ettiği cezayı çekmesini istiyorum" açıklamasında bulundu.

Dini nikahlı eşi tarafından banyoya kilitleyip 100 yerinden bıçaklandı! Talihsiz kadın o anları anlattı: Bıçakladıktan sonra üzerime çıktı

Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Uyuşturucu, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dini nikahlı eşi tarafından banyoya kilitleyip 100 yerinden bıçaklandı! Talihsiz kadın o anları anlattı: Bıçakladıktan sonra üzerime çıktı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Dini nikahlı eşi tarafından banyoya kilitleyip 100 yerinden bıçaklandı! Talihsiz kadın o anları anlattı: Bıçakladıktan sonra üzerime çıktı - Son Dakika
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