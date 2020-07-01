Dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığa indirimsiz müebbet - Son Dakika

Dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığa indirimsiz müebbet

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, dini nikahlı eşi Halime Şenal'ı (31), 25 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ümit Gür (40), indirimsiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, dini nikahlı eşi Halime Şenal'ı (31), 25 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ümit Gür (40), indirimsiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Manavgat ilçesinde yaşayan ve her ikisi de başkalarıyla evli olan Ümit Gür ile Halime Şenal, 2 yıl boyunca birlikte yaşadı. Dini nikahlı çiftin bir de çocukları oldu. Bir süre sonra ise Halime Şenal, çocuğu Ümit Gür'e bırakıp, evi terk etti.

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Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde, 23 Temmuz 2019 gecesi buluşan çift, tartışmaya başladı. Tartışmada Gür, Şenal'i, 25 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Kaçan saldırgan, güvenlik kameralarından tespit edilerek, saklandığı adreste yakalandı.

'TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRDÜĞÜ ANLAŞILMIŞTIR'

Gür, ilk ifadesinde Halime Şenal'i kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada yaşanan boğuşmada bıçakladığını anlatırken, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bıçak darbelerinden 17'sinin öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı. İddianame, "Müşterek çocuğun bakımı nedeniyle maktule karşı husumet besleyen ve maktulü öldürme düşüncesini kendisinde benimseyen şüphelinin olay günü maktulü öldürme amacıyla ekmek bıçağını yanına alıp, maktulün işten çıkış saatini beklediği, maktulü gece saatinde atıl (boş) alana götürüp, yaşanan tartışmanın akabinde vücuduna çok sayıda tek başına öldürücü nitelikte bıçak saplamak suretiyle tasarlayarak, kasten öldürdüğü anlaşılmıştır" denildi.

KARAR VERİLDİ

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın dünkü karar duruşmasına tutuklu sanık Ümit Gür, SEGBİS ile Alanya Cezaevi'nden katıldı. Öldürülen Halime Şenal'ın ailesinin avukatı Hatice Kübra Turan, sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Avukat Turan, "Halime Şenal ve sanık Ümit Gür, imam nikahlı beraberlik yaşamıştır. Dubleks bir evde Ümit Gür'ün resmi nikahlı eşi alt katta, imam nikahlı eşi üst katta yaşamıştır. Halime Şenal hamileliğini bu evde geçirmiştir. Medeni Kanunumuz imam nikahlı eşi kabul etmemekle birlikte çiftin müşterek çocuğunun olduğu gerçeğinden hareketle aralarında akrabalık ilişkisi tesis edilmiştir. Bu nedenle sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep ediyoruz" dedi.

SANIK AVUKATINDAN TAHLİYE TALEBİ

Sanık avukatlarından Semih Şeker ise sanığın üzerindeki ekmek bıçağını daha önce çocuklarıyla yaşadığı tartışma nedeniyle üzerinde taşıdığını öne sürerek, tahliye kararı verilmesini talep etti.

Son sözü sorulduğunda "Pişmanım" diyen Ümit Gür, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezada, iyi hal indirimi uygulanmadı.

'KARARA İSTİNAF YOLUYLA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Duruşma çıkışı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleriyle birlikte basın açıklaması yapan avukat Hatice Kübra Turan, "İmam nikahlı eşi tarafından 25 bıçak darbesiyle öldürülen Halime Şenal'ın cinayet dosyası için buradaydık. Bugün davanın karar duruşması yapıldı. Mahkeme Türk Ceza Kanunu 81/1 maddesine göre 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Biz 25 bıçak darbesi olması nedeniyle 'tasarlayarak ve canavarca hislerle öldürme' suçundan hüküm kurulmasını talep ettik. Ama heyet müebbet hapis cezasına hükmetti. Bu karara istinaf yoluyla itiraz edeceğiz" dedi.


Ümit Gür, Manavgat, Gür, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:22 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığa indirimsiz müebbet - Son Dakika
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