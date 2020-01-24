Dini nikahlı eşini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dini nikahlı eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bayramiç'e bağlı Tepecik Mahallesi Tepecik Sokak'ta meydana geldi. Akpınar köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Nuri E. (32), iddiaya göre dini nikahlı olan 2. eşi Şerife Beceren'i (26) ilçe merkezindeki evinde av tüfeğiyle vurdu. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan Beceren, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olay sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Nuri E., verdiği ifadede sabah ava gideceği için tüfeğini kontrol ettiğini, bu sırada tüfeğin kazayla ateş aldığını iddia etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nuri E., mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Akşam saatlerinde mahkeme karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan Şerife Beceren'in cenazesi ise Çarşı Camii'nde ikindi vakti kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi. - ÇANAKKALE