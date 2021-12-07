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Son dakika haber: Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın hakim karşısında - Son Dakika

Son dakika haber: Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın hakim karşısında

07.12.2021 15:53
Son dakika haber: Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın hakim karşısında

Son dakika haberlerine göre ZEYTİNBURNU'nda dini nikahlı eşi Hasan Özbek'in uyuduğu sırada 15 balta darbesiyle öldürdüğü ve öldürdükten sonra da eşinin başında 1 buçuk saat beklediği iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Fazilet Azimi, "Kocamı darp ettim fakat...

ZEYTİNBURNU'nda dini nikahlı eşi Hasan Özbek'in uyuduğu sırada 15 balta darbesiyle öldürdüğü ve öldürdükten sonra da eşinin başında 1 buçuk saat beklediği iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Fazilet Azimi, "Kocamı darp ettim fakat ben katletmedim" dedi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fazilet Azimi (28) tedavi gördüğü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı adli servis biriminden getirildi. Sanık Fazilet Azimi ilk ifadesinde dini nikahlı eşi Hasan Özbek'i öldürdüğünü itiraf etmişti.

Fazilet Azimi bugün yaptığı savunmasında ise, "Bir şey söyleyeceğim sizin için sürpriz olacak bu söylediğim. Kocamı darp ettim fakat ben katletmedim. Ben eşimi darp ettikten sonra ölmesin diye ambulans ve polis çağırdım. Eve gelen bir polis bana baltanın yerini sordu, ben de gösterdim. Polis baltayı eline aldı, öldürücü darbeyi vurdu. Çocuklarımın yaşları küçük, benim onların yanında olmam lazım. Katil dışarıda çocuklarım için endişeleniyorum. Ben dışarı çıksam da can güvenliğim olmayacak" diye konuştu.Mahkeme, tutuklu sanık Fazilet Azimi'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığıyla ilgili rapor beklerken, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAMEDEN Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olayın 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştiği, sanık Fazilet Azimi'nin eşi Hasan Özbek'in uyuduğu sırada kafasına 15 balta darbesiyle vurarak öldürdüğü belirtildi. Azimi'nin eşinin cesedinin başında 1 buçuk saat kadar beklemesinin ardından komşulara haber verdiği anlatılan iddianamede, sanık hakkında "Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.


Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağırlaştırılmış Müebbet, Polis, Özbek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın hakim karşısında - Son Dakika


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