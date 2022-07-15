DİNİ NİKAHLI EŞİNİ ÇIPLAK HALDE ÖLÜ BULDU - Son Dakika
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DİNİ NİKAHLI EŞİNİ ÇIPLAK HALDE ÖLÜ BULDU

15.07.2022 20:14

İZMİT'te, Nesrin Kütükçü (63) dini nikahlı eşi tarafından evin salonunda çıplak halde ölü bulundu.

İZMİT'te, Nesrin Kütükçü (63) dini nikahlı eşi tarafından evin salonunda çıplak halde ölü bulundu. Olay saat 18.00 sıralarında Orhan Mahallesi Hasan Elbeyoğlu Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Nesrin Kütükçü, ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi tarafından evin salonunda çıplak halde bulundu. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nesrin Kütükçü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni morga götürüldü. Nesrin Kütükçü'nün daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı, stent takıldığı öğrenildi. Kütükçü'nün kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerden sonra belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİNİ NİKAHLI EŞİNİ ÇIPLAK HALDE ÖLÜ BULDU - Son Dakika

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