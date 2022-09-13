Dini nikahlı eşini demir çubukla döverek öldürdü! Sorgusundaki sözleri ise kan dondurdu - Son Dakika
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Dini nikahlı eşini demir çubukla döverek öldürdü! Sorgusundaki sözleri ise kan dondurdu

13.09.2022 11:42

Adana'nın Ceyhan ilçesinde dini nikahlı kocası tarafından demir çubuk ve bıçak sapıyla dövülen kadın yaşamını yitirdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve eşinin öldüğünü bilmeyen katil zanlısı koca adliyeye sevk edildi.

Adana'da Rasil S., dini nikahlı eşi 1 çocuk annesi Ezgi Deler'i (25) alt kattaki komşusundan kıskandığı için darp etti. Gece sesleri duyan komşuları sabah eve girerek Ezgi Deler'i kontrol etmek istedi. Eve giren komşular Deler'i ağır şekilde darp edilmiş biçimde buldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti.

EŞİNİN ÖLDÜĞÜNDEN HABERİ YOKMUŞ

Olayın ardından katil zanlısı koca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan zanlı, eşini alt komşusundan kıskandığını için demir sopa, bıçak sapı ve yumrukla darp ettiğini, ardından evden çıkıp gittiğini, eşinin öldüğünden de haberi olmadığını söylediği öğrenildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖTÜRÜLDÜ

Bu arada, Adana Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılan genç kadının cenazesi Ceyhan ilçesinde götürüldü. Baba ocağına getirilen genç kadının cenazesi helallik alınmasının ardından mezarlığa götürüldü.

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Kaynak: İHA

Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dini nikahlı eşini demir çubukla döverek öldürdü! Sorgusundaki sözleri ise kan dondurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dini nikahlı eşini demir çubukla döverek öldürdü! Sorgusundaki sözleri ise kan dondurdu - Son Dakika
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