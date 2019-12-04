Son Dakika Haberleri: Dini nikahlı eşini elektro şok cihazıyla yaralayan şahsa para cezası
Son Dakika 3. Sayfa Dini nikahlı eşini elektro şok cihazıyla yaralayan şahsa para cezası - Son Dakika

Dini nikahlı eşini elektro şok cihazıyla yaralayan şahsa para cezası

6 saat önce

Kayseri'de dini nikahlı eşini elektro şok cihazıyla yaralayan yabancı uyruklu şahsa 3 bin TL adli para cezası verildi.

Dini nikahlı eşini elektro şok cihazıyla yaralayan şahsa para cezası, System.String[]

Kayseri'de dini nikahlı eşini elektro şok cihazıyla yaralayan yabancı uyruklu şahsa 3 bin TL adli para cezası verildi.


Kayseri'de, dini nikahlı eşi M.N.C.'ye karşı 'Basit yaralama', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçlarından tutuklu yargılanan A.K., hakim karşısına çıktı. 5. Ağır Ceza Mahkemesinde kendisini savunan A.K., üzerine atılı suçları kabul etmedi. İfade veren A.K., "M.N.C. ile karı koca hayatı yaşıyorduk. Evden çıkmasına engel olmuyordum. Hayatını yaşamasına engel olmadım" dedi.


Mahkemede A.K.'den şikayetçi olmadığını söyleyen M.N.C. ise, "A.K. ile dost olmak için tanıştık. Bir gün ailemin evde olmadığı sırada dışarıya çöp atmaya gittim. A.K. beni saçımdan tutarak yukarı çıkardı. Kendisine 'Yapma' dedim ama beni terasa çıkararak tecavüz etti. Daha sonra hamile kaldım ve aileme haber verdim. Dini nikahımız kıyıldı. Aynı evde kaldığımız sürede beni dövdü. Elektro şok ile beni yaraladı" dedi.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda A.K.'ye 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçlarından hükmün açıklanıp geri bırakılması kararını verirken, 'Basit Yaralama' suçundan ise 3 bin TL adli para cezasına çarptırarak, beraat kararı verdi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'li Arık'tan AK Parti Kayseri milletvekillerine 'pastırmaya sahip çıkma' çağrısı
Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti İBB'nin satışa çıkardığı 5 arsanın 4'ünü İGDAŞ aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 20:12:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dini nikahlı eşini elektro şok cihazıyla yaralayan şahsa para cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]