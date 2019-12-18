Dini nikahlı eşini öldüren kocanın cezası 15 yıla düşürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dini nikahlı eşini öldüren kocanın cezası 15 yıla düşürüldü - Son Dakika

Dini nikahlı eşini öldüren kocanın cezası 15 yıla düşürüldü

6 saat önce

ÜSKÜDAR'da dini nikahla yaşadığı Güneş Karaçuban'ı öldürdüğü iddiası ile tutuklu yargılanan Sabri Barçağ, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Dini nikahlı eşini öldüren kocanın cezası 15 yıla düşürüldü, System.String[]
ÜSKÜDAR'da dini nikahla yaşadığı Güneş Karaçuban'ı öldürdüğü iddiası ile tutuklu yargılanan Sabri Barçağ, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanığın müebbet hapis cezasını "Haksız tahrik" indirimi uygulayarak 15 yıla düşüren mahkeme, olay sonrası ve duruşmadaki davranışlarını gerekçe göstererek sanık hakkında "İyi hal" indirimi yapmadı.

İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Sabri Barçağ ve avukatları ile maktül Güneş Karaçuban'ın yakınları ve avukatları katıldı. Söz alan Güneş Karaçuban'ın ailesinin Avukatı Selin Nakıpoğlu, sanık hakkında, "Haksız tahrik" indirimi gerektirecek bir delil bulunmadığını belirterek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Olay günü maktulün eve sabah saatlerinde geldiğini söyleyen sanığın Avukatı Serhat Ağırbaş, "Eve geldiğinde müvekkile saldırgan davranmış ve küfürler savurmuştur. Aralarında tartışma çıktı. Müvekkilimin yüzüne tükürdü. Bunun üzerine müvekkil maktulün boğazını sıkmıştır. Müvekkilin asla öldürme amacı ile hareket etmediği, ağır tahrik altında boğazını sıktığı çok açık ve nettir. Kasten yaralama sonucu ölüm meydana gelmiştir. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Sabri Barçağ, Güneş Karaçuban'ı öldürmek istemediğini belirterek, Keşke bunlar olmasaydı. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Takdir mahkemenindir" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILDI

Kısa bir ara veren mahkeme, kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Barçağ'ı, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İLE CEZA 15 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme, "Suç kastının yoğunluğu, somut olayın içeriği ve haksızlık içeren eylemin niteliğini" gerekçe göstererek sanığın suçu "Haksız tahrik" altında işlediğine hükmetti. Sanığın cezasını, "Haksız tahrik" indirimi ile 15 yıla düşüren mahkeme, sanığın olay sonrası ve duruşmalardaki davranışlarını gerekçe göstererek "İyi hal" indirimine gitmedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sabri Barçağ'ın dini nikah ile yaşadığı 2 çocuk annesi eşi Güneş Karaçuban ile 21 Temmuz 2018 tarihinde tartıştığı, boğazını sıkarak ölümüne neden olduğu belirtiliyor. İddianamede, Barçağ'ın, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:00 Kaynak: DHA
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