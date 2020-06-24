Dini nikahlı eşini öldürmekle suçlanan sanık: Bana kumpas kuruldu - Son Dakika

Dini nikahlı eşini öldürmekle suçlanan sanık: Bana kumpas kuruldu

MERSİN'deü, 4 yıl önce kayıp olarak aranırken, parçalara ayrılmış cesedi bulunan 5 çocuk annesi Derya Çilsal'ı (46) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan dini nikahlı eşi Faysal Çatak'ın yargılanmasına devam edildi.

MERSİN'deü, 4 yıl önce kayıp olarak aranırken, parçalara ayrılmış cesedi bulunan 5 çocuk annesi Derya Çilsal'ı (46) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan dini nikahlı eşi Faysal Çatak'ın yargılanmasına devam edildi. Çatak, duruşmada, Çilsal'ın tanık olarak dinlenen oğluna soru sorulmasına, "Neden sıkıştırıyorsunuz? Neden bu kadar soru soruyorsunuz? Bu kadar da olmaz, tahrik ediyorsunuz. Bana kumpas kuruldu, siz de kumpası devam ettiriyorsunuz" dedi.

Olay, 2016 yılında Mezitli ilçesine bağlı Davultepe Mahallesi'ndeki Çaltana Sitesi'nde meydana geldi. Derya Çilsal ve dini nikahlı eşi Faysal Çatak, Akdeniz İlçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki evlerinden battaniye, elektrikli soba ve üçlü uzatma kablosu alıp, araçlarıyla Çaltana Sitesi'ne gitti. Çift, 25 ile 27 Kasım tarihleri arasında, 3 gün sitede kaldı.

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
27 Kasım günü ise Faysal Çatak yanında Derya Çilsal olmadan eve döndü. Çatak, yakınlarına Derya Çilsal'ın cebindeki 800 TL'yi alıp, sevgilisine kaçtığını söyledi.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞLAR

Derya Çilsal'dan günlerce haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Faysal Çatak'ın ifadelerinde çelişki olduğunu tespit eden cinayet büro ekipleri, soruşturmayı bu yönde derinleştirdi. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra, 2 Aralık 2016 günü, Silifke ilçesi Arkum Mahallesi Doktorlar Sitesi Sahili'nde bulunan kol, bacak ve kafası olmayan kadın cesedi için DNA testi yapıldı. Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiyle cesedin, Derya Çilsal'a ait olduğu ortaya çıktı. Faysal Çatak, gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Çatak, tutuklanarak Mersin E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

UYUŞTURUCU MADDE VEREREK İTİRAF ETTİRMEYE ÇALIŞMIŞ

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, şüphelinin, 25-26-27 Kasım 2016 günlerinde, uyuşturucu hap verdiği Derya Çilsal'a, akli melekelerini sağlıklı kullanamadığı bir anda ihanet iddialarını sorduğu, darbederek de bazı itiraflar almaya çalıştığı, ağır eziyet uygulayarak öldürdüğü ifade edildi. Yapılan otopsiyle cesedin uzuvlarının öldürüldükten sonra kesildiği de belirtildi.

CESEDİN PARÇALARINI DENİZE ATMIŞLAR

Faysal Çatak'ın Derya Çilsal'ı öldürdükten sonra kardeşi C.Ç.'den yardım istediği, bu nedenle Mersin'e geldiği, suç delillerini ortadan kaldırmak için cesedi parçalara ayırdığı, Erdemli ilçesine bağlı Sahil-Arpaç- Çeşmeli'de denize attığı anlatılan iddianamede, sonra da kayıp ihbarında bulunduğu bildirildi.

YAKINLARI DURUŞMAYA KATILMADI

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Tutuklu sanık Faysal Çatak, duruşmaya cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Çatak, hakkındaki iddiaları reddedip, tahliyesini istedi. Duruşmada, Derya Çilsal'ın tanık olarak dinlenen oğlu A.C.Ç'ye soru sorulmasına kızan Çatak, "Neden sıkıştırıyorsunuz, neden bu kadar soru soruyorsunuz. Bu kadar da olmaz, tahrik ediyorsunuz. Bana kumpas kuruldu, siz de kumpası devam ettiriyorsunuz" dedi.

Duruşma savcısı, tutuksuz yargılanan C.Ç.'nin tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, savcının talebini reddederek, duruşmayı erteledi.


Mersin, Çatak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:33 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Dini nikahlı eşini öldürmekle suçlanan sanık: Bana kumpas kuruldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 15:07 Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 12:02 10 kişilik aile 1 motosiklete bindi 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:34 Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 08:15 İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin 07:31 Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
16:08
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
16:07
Meteoroloji alarm verdi! Halk, çareyi kilimli ve kartonlu önlem almakta buldu
15:57
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
15:43
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
15:42
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
15:27
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
15:24
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
15:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 17:27:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dini nikahlı eşini öldürmekle suçlanan sanık: Bana kumpas kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]