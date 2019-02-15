Son Dakika Haberleri: Dini Nikahlı Eşini Öldürüp Yaktığını İtiraf Kadın ve Kızı Adliyede

Dini Nikahlı Eşini Öldürüp Yaktığını İtiraf Kadın ve Kızı Adliyede

40 dakika önce

Afyonkarahisar'da birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Abdullah Gazi A.'yı (37) öldürüp bahçedeki tandırda yaktığını itiraf eden Kıymet A. (41) ile kızı G. A. (17), adliyeye sevk edildi.

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Afyonkarahisar'da birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Abdullah Gazi A.'yı (37) öldürüp bahçedeki tandırda yaktığını itiraf eden Kıymet A. (41) ile kızı G. A. (17), adliyeye sevk edildi.

Sultandağı ilçesinde Yeni Mahalle'de oturan Kıymet A., 28 Ocak'ta ilçe emniyet amirliğine giderek bir süre önce boşandığı, ancak dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettikleri Abdullah Gazi A.'nın 10 gündür kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis soruşturma başlattı. Abdullah Gazi A.'nın izine rastlanamazken, Kıymet A. ise dini nikahlı eşinin bulunması için İstanbul'da özel bir televizyon kanalından yardım istedi.

KÜÇÜK KIZI İHBAR ETTİ

Arama çalışmaları sürerken, küçük kızı A.A. (14) dün emniyet amirliğine giderek, babasını annesinin öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Kıymet A.'nın bir televizyon programına katılmak için İstanbul'da olduğunu belirledi.

'TANDIRDA YAKTIM' İTİRAFI

Program sonrası İstanbul'da polis ekiplerince gözaltına alınan Kıymet A., eşini öldürdüğünü itiraf etti. Kıymet A., cesedi evin arkasındaki tandırda yaktığını söyledi. Kıymet A.'nın verdiği bilgiler üzerine polis ekipleri yaptıkları aramada, ev ve tandırda buldukları battaniye, koltuk parçaları, halı, örtü ve paketleri incelemek üzere emniyete götürdü.

ANNE VE KIZI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, Kıymet A.'nın büyük kızı G. A.'yı da gözaltına aldı. İstanbul'daki ilk sorgusunun ardından dün gece Afyonkarahisar'a getirilen Kıymet A., işlemlerinin ardından sabah saatlerinde kızı G. ile Çay Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Polis ekipleri görüntü

Araçlardan görüntü

Gizem A. ve Kıymet A.'dan görüntü

Haber- Kamera: Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR,  

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:07 Kaynak: DHA

Polis, 3. Sayfa
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