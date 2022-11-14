Çorum'da dini nikahlı eşini silahla rehin alan adam 17 saattir ikna edilmeye çalışılıyor - Son Dakika
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Çorum'da dini nikahlı eşini silahla rehin alan adam 17 saattir ikna edilmeye çalışılıyor

14.11.2022 10:51

Çorum'da Mustafa Y. ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Merve K.'yi av tüfeği ve tabanca ile rehin aldı. Mustafa Y.'yi ikna etmek için olay yerine gelen ekipler 17 saattir çalışmalarını devam ettirirken, olay yerine savcı ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de geldi.

Çorum'da 4 katlı binanın bodrum katından gelen sesleri duyanlar, durumu polise bildirdi. Ekipler, bir süre önce cezaevinden tahliye olan Mustafa Y.'nin, ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Merve K.'yi, av tüfeğiyle rehin aldığını tespit etti. Bu sırada evden bir el silah sesi duyuldu. Ekipler, sokakta güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, ikna çalışması başlattı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek müzakerelere katıldı.

Savcı ve emniyet müdürü olay yerinde! Dini nikahlı eşini silahla rehin aldı; 17 saattir ikna edilmeye çalışılıyor

SİLAHI TESLİM ETTİ

Müzakereler sırasında yemek verilen şüpheli; tüfeği gece saatlerinde pencereden polislere teslim etti. Savcı da olay yerine gelerek, ikna çalışmalarına katıldı. Öte yandan, gece boyu süren ikna çalışmaları sırasında bölgede görev yapan sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra haber nöbetindeki gazeteciler de sokakta ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Savcı ve emniyet müdürü olay yerinde! Dini nikahlı eşini silahla rehin aldı; 17 saattir ikna edilmeye çalışılıyor

4 KİŞİYİ REHİN ALMIŞTI

Mustafa Y., geçen yıl 22 Ağustos'ta, bir berber dükkanında eşiyle yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu iş yeri sahibi ile çalışan ve müşterilerin bulunduğu 4 kişiyi, pompalı tüfekle rehin almış, polisin 5 saat süren çabası sonucu eylemine son vermişti. Eylemini yaklaşık 17 saattir sürdüren şüpheliyi ikna çabaları sürüyor.

Kaynak: DHA
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Boşandığı eşi ve ailesini rehin aldı; ikna çabaları sürüyor Boşandığı eşi ve ailesini rehin aldı; ikna çabaları sürüyor DİNİ NİKAHLI EŞİNİ TÜFEKLE REHİN ALDI DİNİ NİKAHLI EŞİNİ TÜFEKLE REHİN ALDI

Çiftlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da dini nikahlı eşini silahla rehin alan adam 17 saattir ikna edilmeye çalışılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da dini nikahlı eşini silahla rehin alan adam 17 saattir ikna edilmeye çalışılıyor - Son Dakika
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