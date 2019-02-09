Son Dakika Haberleri: Dini Nikahlı Eşini Vuran Şahıs ve Arkadaşları Tutuklandı

Dini Nikahlı Eşini Vuran Şahıs ve Arkadaşları Tutuklandı

32 dakika önce

Bolu'da, dini nikahlı eşini otomobil içerisinde bacaklarından 6 kez vuran şahıs ve araçta bulunan 2 arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dini Nikahlı Eşini Vuran Şahıs ve Arkadaşları Tutuklandı, System.String[]
Bolu'da, dini nikahlı eşini otomobil içerisinde bacaklarından 6 kez vuran şahıs ve araçta bulunan 2 arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Çarşamba günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nihat Bayındır (46) isimli şahıs, kavgalı olduğu imam nikahlı eşi Huri G. (25) isimli kadınla aralarındaki sorunu çözmek için buluştu. İkili, Bayındır'ın arkadaşlarının da olduğu otomobile binerek kent merkezinde dolaşmaya başladı.

Aracın arka koltuğuna oturan Nihat Bayındır ve Huri G.'nin arasında bir süre sonra tartışma başladı. Çıkan tartışmanın ardından Bayındır, yanında bulunan silahı çıkararak Huri G.'nin bacaklarına 6 kez ateş etti. Olayın ardından Nihat Bayındır ve arkadaşları yaralı Huri G.'yi özel bir hastanenin acil girişine bırakarak kaçtı.

Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube ekipleri, Nihat Bayındır ve otomobilde bulunan Seyfi Ahmet İleri ile Ramazan Batun'u Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan bir evde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nihat Bayındır ve yanında bulunan 2 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:38 Kaynak: İHA

Bolu, Bayındır, 3. Sayfa
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